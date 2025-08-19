Marinela iz Gospodina Savršenog pokazala kako je izgledala kao tinejdžerka: 'Bila sam potpuno drugačija'

Marinela Grljušić (23), influencerica koja je sudjelovala u četvrtoj sezoni RTL-ove emisije Gospodin Savršeni, podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama uvid u svoj život prije pet godina i mnoge iznenadila svojim izgledom.

Na Instagramu je objavila fotografiju iz tog razdoblja, uz emotivnu poruku u kojoj je iskreno govorila o vlastitom razvoju i promjenama kroz koje je prošla.

“Upravo sam si gledala storije prije pet godina. Tada sam bila potpuno drugačija. Kad se osvrnem, nekad mi je neugodno, ali zapravo mi je drago vidjeti koliko sam odrasla. U jednoj knjizi sam pročitala da žene najviše sazrijevaju od 16. do 23. godine, bome je istina. Težak put me oblikovao. Svaka mi čast na tome, a veselim se i svim teškim stvarima koje tek dolaze, jer one nas najbrže mijenjaju”, poručila je Marinela.

Iako se nakon završetka showa nije često pojavljivala na televiziji, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli detalje iz privatnog života, pa tako i one o estetskim zahvatima kojima se podvrgla.

Ranije je otvoreno priznala kako je usne popunila hijaluronom te prošla kroz nekoliko tretmana lipolize podbratka – metode kojom se uklanjaju masne naslage ispod brade pomoću injekcija.

“Kad sam saznala da idem u Grčku na snimanje 'Gospodina Savršenog', pomislila sam da moram poraditi na svom izgledu. Prvo su na redu bile usne – otopila sam stare filere i kasnije ih ponovno popunila hijaluronom. Što se tiče podbratka, lipolizu sam dosad radila četiri puta. Oni koji me poznaju otprije, znaju koliko sam se s tim borila”, rekla je u jednom TikTok videu.

