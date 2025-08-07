Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' pokazale figure iz snova: Obožavatelji ne mogu doći k sebi
Finalistice ovogodišnje sezone postale su bliske prijateljice tijekom snimanja showa
Kandidatkinje ovogodišnje sezone RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Marinela i Barbara, ovo ljeto maksimalno uživaju. Jedne od najupečatljivijih natjecateljica zajedno stanuju, a proputovale su gotovo cijelu našu obalu. Bliske prijateljice nerijetko dijele zajedničke trenutke s putovanja, pa tako i senzualne fotografije u kupaćim kostimima.
Dinamičan duo redovito oduševljava obožavatelje atraktivnim izdanjima, a pozitivnih reakcija nikada ne manjka.
Inače, u RTL-ovu showu su obje završile u finalu te se Marinela borila za Šimino srce, dok je Barbara priželjivala posljednju Miloševu ružu. Naposljetku nisu odnijele pobjedu, no u podcastu "Spill The Tea" otkrile su da su se brzo pomirile s takvim razvojem događaja. Kandidatkinje su se sprijateljile tijekom snimanja emisije, a nerijetko ih možemo vidjeti zajedno u društvu.
