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OD POČETKA SEZONE /

Cedevita Junior mijenja ime, evo kako će se zvati

Cedevita Junior mijenja ime, evo kako će se zvati
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Do promjene imena dolazi nakon što je dosadašnji glavni sponzor odlučio smanjiti svoj udio u seniorskom pogonu

9.8.2026.
14:45
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Košarkaški klub Cedevita Junior od početka nove sezone nosit će novo ime, KK Virtus Zagreb. Time zagrebački klub otvara novo poglavlje svoje sportske priče, dok njegovo temeljno usmjerenje i način rada ostaju nepromijenjeni.

Do promjene imena dolazi nakon što je dosadašnji glavni sponzor odlučio smanjiti svoj udio u seniorskom pogonu. Ime Virtus odabrano je kao simbol vrijednosti koje klub želi njegovati, karaktera, hrabrosti, predanosti i izvrsnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KK Virtus Zagreb (@kkcedevitazg)

Iz kluba poručuju kako će nastaviti graditi sportski razvoj, s posebnim naglaskom na stvaranje i afirmaciju mladih igrača. Novim imenom žele dodatno istaknuti i svoju povezanost sa Zagrebom, koji će kao KK Virtus Zagreb predstavljati u domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Cedevita JuniorKošarka
komentara
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