Cedevita Junior mijenja ime, evo kako će se zvati

Košarkaški klub Cedevita Junior od početka nove sezone nosit će novo ime, KK Virtus Zagreb. Time zagrebački klub otvara novo poglavlje svoje sportske priče, dok njegovo temeljno usmjerenje i način rada ostaju nepromijenjeni.

Do promjene imena dolazi nakon što je dosadašnji glavni sponzor odlučio smanjiti svoj udio u seniorskom pogonu. Ime Virtus odabrano je kao simbol vrijednosti koje klub želi njegovati, karaktera, hrabrosti, predanosti i izvrsnosti.

Iz kluba poručuju kako će nastaviti graditi sportski razvoj, s posebnim naglaskom na stvaranje i afirmaciju mladih igrača. Novim imenom žele dodatno istaknuti i svoju povezanost sa Zagrebom, koji će kao KK Virtus Zagreb predstavljati u domaćim i međunarodnim natjecanjima.