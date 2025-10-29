Nevjerojatna završnica u Domu sportova: Hrvatski predstavnik nastavlja pobjednički niz

Košarkaši Cedevite Junior upisali su i treću pobjedu u dvoboju trećeg kola skupine D FIBA Europa kupa, u Zagrebu su ove srijede pobijedili slovačku Prievidzu 88-85 (25-22, 21-23, 20-17, 22-23).

Utakmica je uglavnom bila izjednačena od početka do kraja premda je hrvatski predstavnik mogao i lakše do nastavka pobjedničkog niza.

Četiri i pol minute prije kraja Cedevita Junior se odvojila na 79-67, ali time nije slomila suparnika. Minutu prije kraja gosti su došli do 80-81, ali do potpunog preokreta Slovaci ipak nisu došli. Igrači Cedevite Junior bili su u završnici mirni s linije slobodnih bacanja te su sačuvali minimalnu prednost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kod Cedevite Junior najbolji je bio Corey Allen-Williams s 23 poena, pet asistencija i dva skoka. Clarence Daniels je ubacio 19 poena uz sedam uhvaćenih lopti, dok je Jordan Gainey dodao 18 poena.

U gostujućem sastavu po 22 poena su ubacili Dalibor Hlivak i Noah Reynolds.

Na ljestvici vodi Cedevita Junior s omjerom 3-0. Sve ostale tri momčadi, Prievidza, Pelister i ciparski Keravnos imaju po jednu pobjedu i dva poraza.

U četvrtom kolu Cedevita Junior će gostovati kod Pelistera, a dvoboj se igra 5. studenoga.

POGLEDAJTE VIDEO:Mlada Varaždinka ima toliko medalja da ih ne može ni prebrojati: Rastura uz taktove Baby Lasagne