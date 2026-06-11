Najveća nuklearna elektrana u Europi ostala bez struje: 'Opasnosti su i dalje prisutne'

Nuklearna elektrana Zaporižja, najveća u Europi i pod ruskom okupacijom od početka rata u Ukrajini, ponovno je ostala bez vanjskog napajanja električnom energijom, potvrdila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Prema informacijama IAEA-e, elektrana je tijekom noći izgubila sve izvore vanjske energije nakon napada na rezervnu električnu trafostanicu. Zbog prekida opskrbe automatski su aktivirani rezervni dizelski generatori koji trenutno osiguravaju napajanje sustava nužnih za sigurnost postrojenja.

Glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi upozorio je da novi incident još jednom pokazuje koliko je situacija oko elektrane krhka.

"Ovaj posljednji gubitak vanjske energije još jednom naglašava ekstremnu krhkost električne mreže i stalne opasnosti za nuklearnu sigurnost u ratno vrijeme", poručio je Grossi, ponovno pozivajući na "vojnu suzdržanost" kako bi se izbjegla nuklearna nesreća.

Grad bez struje

Uprava elektrane navela je da je visokonaponski dalekovod koji napaja postrojenje automatski isključen u srijedu navečer. Unatoč incidentu, nisu zabilježene povišene razine radioaktivnosti.

Direktorica komunikacija elektrane Jevgenija Jašina izjavila je za rusku državnu agenciju TASS da je noć na području Enerhodara i same elektrane protekla relativno mirno.

"Noć je prošla relativno mirno u Enerhodaru i okolici nuklearne elektrane Zaporižja", rekla je Jašina, dodajući kako je zabilježeno nekoliko izoliranih napada dronovima te da je cijeli grad ostao bez električne energije.

Podsjetimo, ruske snage zauzele su elektranu Zaporižja u prvim tjednima invazije na Ukrajinu 2022. godine. Iako je svih šest reaktora od tada ugašeno iz sigurnosnih razloga, sustavi za njihovo hlađenje i dalje zahtijevaju stabilnu opskrbu električnom energijom.

Ruske snage zauzele su elektranu Zaporižja u prvim tjednima invazije na Ukrajinu 2022. godine. Iako je svih šest reaktora od tada ugašeno iz sigurnosnih razloga, sustavi za njihovo hlađenje i dalje zahtijevaju stabilnu opskrbu električnom energijom.

Kijev i Moskva tijekom rata više su se puta međusobno optuživali za granatiranje područja oko elektrane, dok IAEA na lokaciji održava svoje promatrače i kontinuirano upozorava na rizik od ozbiljne nuklearne nesreće.