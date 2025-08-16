PLAKANJE /

Uvodimo nešto sasvim novo, ovo je šou: 'VAR za kućne rasprave je dobra ideja'

U novoj epizodi podcasta 'Maksanov korner' uvodimo nešto sasvim novo – Brzopotezni & duhoviti blok!

Silvijo Maksan
16.8.2025.
16:51
Screenshot - Maksanov Korner
Mario Gregurina, trener Slaven Belupa i najmlađi trener u SHNL-u, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner".

U novoj epizodi podcasta "Maksanov korner" uvodimo nešto sasvim novo – Brzopotezni & duhoviti blok! Riječ je o završnom, posljednjem bloku podcasta u kojoj gosta stavljamo pred niz kratkih, direktnih i zabavnih pitanja na koja mora odgovoriti bez puno razmišljanja. Prvi koji je testirao ovu novu igru bio je Mario Gregurina. Uz razgovor o nogometu, karijeri i svakodnevnim izazovima, Gregurina se odvažio i na ovaj set pitanja koji je donio puno smijeha i otkrio jednu drugačiju, opušteniju stranu našeg gosta.

Riječ je o završnom, posljednjem bloku podcasta u kojoj gosta stavljamo pred niz kratkih, direktnih i zabavnih pitanja na koja mora odgovoriti bez puno razmišljanja.

Prvi koji je testirao ovu novu igru bio je Mario Gregurina. Uz razgovor o nogometu, karijeri i svakodnevnim izazovima, Gregurina se odvažio i na ovaj set pitanja koji je donio puno smijeha i otkrio jednu drugačiju, opušteniju stranu našeg gosta. Očekuje vas miks ozbiljnih tema i neobaveznih trenutaka, baš onako kako to i priliči "Maksanovom korneru".

"Slušam li suprugu, moram, a VAR za kućne rasprave je dobra ideja", odgovorio nam je Mario Gregurina. 

Pogledajte u priloženom videu gore kako se Mario Gregurina snašao u našem Brzopoteznom & duhovitom bloku. 

