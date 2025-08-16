Uvodimo nešto sasvim novo, ovo je šou: 'VAR za kućne rasprave je dobra ideja'

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa i najmlađi trener u SHNL-u, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner". Po prvi put u "Maksanovom korneru" gosta smo odlučili staviti na tanak led i provozat ga malo na "vrtuljku" sasvim posebnih i drugačijih pitanja. Dakle, u novoj epizodi podcasta "Maksanov korner" uvodimo nešto sasvim novo – Brzopotezni & duhoviti blok!

"Slušam li suprugu, moram, a VAR za kućne rasprave je dobra ideja", odgovorio nam je Mario Gregurina.

Pogledajte u priloženom videu gore kako se Mario Gregurina snašao u našem Brzopoteznom & duhovitom bloku.