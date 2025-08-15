Najmlađi trener SHNL-a: 'Kovačeviću sam radio puno toga, a naučio me jednu izrazito bitnu stvar'

Kad na klupu prvoligaša SHNL-a sjedne netko tko je po godinama bliži igračima nego većini svojih kolega, znate da je priča zanimljiva, posebna, drugačija. Gost novog "Maksanovog kornera" je Mario Gregurina, trener Slaven Belupa i najmlađi strateg u hrvatskom prvoligaškom nogometu.

S Marijom Kovačevićem čujem se jednom u tjedan - dva dana, svaku neku nogometnu priču ili rezultat, trenutak nogometni, prokomentiramo. Drago mi je zbog njega da je završio u Dinamu, zbog njegove cjelokupne situacije, životne, da ga je nagradilo sve, ta njegova borba. Eto, želim mu puno uspjeha, sreće i puno dobrih rezultata u Dinamu.

Pravi "vojnik kluba” koji je čitavu igračku karijeru proveo u Slaven Belupu i završio ju prerano zbog ozljede, vodi momčad s istim onim žarom s kojim je nekad trčao po terenu. S Marijom pričamo o naglom prijelazu iz svlačionice na klupu, o izazovima koje nosi titula najmlađeg trenera lige i o tome može li iskustvo ponekad nadmašiti godine… ili je baš obrnuto. O ciljevima, Mariju Kovačeviću, svlačionici, igračima, životu i karijeri.

Meni je isto drago da mi je Mario dao puno toga da odrađujem na terenu, što je isto jedna velika sposobnost trenera, da drugima da neke određene dijelove, što ja sad isto svojim ljudima dajem da mi puno toga odrađuju, što je imao povjerenje u mene kao što ja ima povjerenje u svoj stručni stožer sad kad sam trener prve momčadi Slaven Belupa. Što sam najviše načuo? Ajmo reći kako hendlati svlačionicu i s igračima. Najviše sam radio taj nogometni dio na terenu, planiranje i programiranje cijelog trenažnog procesa, vođenje dosta toga na terenu. Tu sam se ja najviše posvetio tom dijelu.

"Bila mi je izrazita čast i zadovoljstvo u isto vrijeme radit s Marijom. Ostali smo u jako dobrim odnosima. Kad je došao u Koprivnicu tražio je pomoćnika, pa smo 3, 4, 5 dana razgovarali i kad smo shvatili da jako blisko razmišljamo o nogometu, kad smo si kliknuli, počeli smo raditi i iza nas je fenomenalna sezona. Meni je isto drago da mi je Mario dao puno toga da odrađujem na terenu, što je isto jedna velika sposobnost trenera, da drugima da neke određene dijelove, što ja sad isto svojim ljudima dajem da mi puno toga odrađuju, što je imao povjerenje u mene kao što ja ima povjerenje u svoj stručni stožer sad kad sam trener prve momčadi Slaven Belupa. Što sam najviše načuo? Ajmo reći kako hendlati svlačionicu i s igračima. On je tu bio dosta iskusniji od mene jer je radio već u Varaždinu, na TOP razini HNL-a pa mu je to bilo prirodno. To je izrazito bitno, jer imate 25 individualaca u svlačionici i svaki je svoja glava, svakom trebate pristupiti na određeni, svojstven način, tako da je taj segment jako bitan u nogometu i tu sam dolsta stvari vidio, naučio, primijenio od njega".

Koja je točno bila uloga Marija Gregurine u stručnom stožeru Marija Kovačevića u tom razdoblju?

"Ovaj nogometni dio na terenu, planiranje i programiranje cijelog trenažnog procesa, vođenje dosta toga na terenu. Tu sam se ja najviše posvetio tom dijelu".

Jeste li u kontaktu s Kovačevićem i komentirate li međusobno utakmice?

"Čujemo se jednom u tjedan - dva dana, svaku neku nogometnu priču ili rezultat, trenutak nogometni, prokomentiramo. Drago mi je zbog njega da je završio u Dinamu, zbog njegove cjelokupne situacije, životne, da ga je nagradilo sve, ta njegova borba. Eto, želim mu puno uspjeha, sreće i puno dobrih rezultata u Dinamu".

I protiv Slaven Belupa?

"A, to ćemo vidjeti", kazao je sa smiješkom Mario Gregurina.

Dotaknuo se Mario Gregurina i pobjede protiv Šafarićevog Varaždina u službenoj premijeri pred domaćom publikom u 2.kolu, nadolazećoj utakmici protiv Hajduka na Poljudu u nedjelju, pa nakon toga u 4. kolu i domaćeg susreta protiv Lokomotive. Provozat ćemo ga brzopoteznim i duhovitim pitanjima, što je novost u Maksanovom korneru - Kad bi se uveo VAR za kućne rasprave, koliko bi odluka bilo u Marijevu korist, koji mu igrač najviše pazi na frizuru, čak i kad pada kiša, što bi radio da sutra više nema nogometa, što mu je teže – skuhati ručak za punu obitelj ili pripremiti taktiku za derbi?

