E1 spektakl na jezeru Como: Evo gdje i kada pratiti prijenos uživo

U sjeni talijanskih Alpa, na jednom od najljepših svjetskih jezera, ovog se vikenda nastavlja UIM E1 Svjetsko prvenstvo, poznato i kao "Formula 1 na vodi". Druga utrka sezone, E1 Lake Como GP, donosi sraz futurističkih električnih jurilica, a ljubitelji vodenih sportova u Hrvatskoj imat će priliku pratiti svu akciju isključivo putem prijenosa uživo.

Ekskluzivni prijenos na VOYO platformi

Za sve gledatelje u Hrvatskoj, uzbudljive utrke s jezera Como bit će dostupne isključivo na platformi VOYO. Ne propustite napete borbe za startne pozicije i okršaje u finalnim utrkama.

Kvalifikacijske utrke na rasporedu su već danas, u petak, 24. travnja, a prijenos na VOYO platformi započinje u 13:45. Gledatelji će moći pratiti kako se timovi bore za što bolji plasman uoči glavnog događaja.

Vrhunac trkaćeg vikenda slijedi u subotu, 25. travnja, kada su na rasporedu glavne utrke. Prijenos uživo na VOYO započet će u 15:55, kada ćemo svjedočiti beskompromisnoj borbi za pobjedu na drugoj postaji prvenstva.

Globalne zvijezde i inovacija na vodi

E1 je prvo svjetsko prvenstvo potpuno električnih glisera, u kojem se deset timova natječe u inovativnim RaceBird letjelicama koje postižu brzine do gotovo 100 km/h. Svaki tim čine muški i ženski pilot, a njihova rotacija ključan je dio formata natjecanja. Ono što utrku na jezeru Como čini posebnom jest činjenica da je jedina u kalendaru za 2026. godinu koja se vozi na slatkoj vodi, što predstavlja jedinstven izazov za vozače.

Atraktivnost prvenstva dodatno podižu vlasnici timova, među kojima su sportske i zabavne ikone poput Toma Bradyja, LeBrona Jamesa, Rafaela Nadala, Didiera Drogbe i Willa Smitha. Nakon europskog dijela sezone, koji uključuje i utrku u Dubrovniku, karavana seli na druge kontinente.

Stanje u prvenstvu uoči talijanske utrke

Sezona je započela u siječnju utrkom u Džedi, gdje je pobjedu odnio Aoki Racing Team i time preuzeo vodstvo u ukupnom poretku s 40 bodova. Na drugom mjestu nalazi se Team Brady s 33 boda, dok je treći Team AlUla, iza kojeg stoji LeBron James, s 24 boda. S obzirom na to da pobjednik utrke osvaja 38 bodova, poredak se nakon vikenda na jezeru Como može značajno promijeniti.

