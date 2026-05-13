Štimac se sukobio s Veležovcima! 'Ajde plači', pa podigao srednji prst! Evo kako je sve izgledalo

Napeto je bilo i nakon završetka finala Kupa Bosne i Hercegovine u kojem je Zrinjski stigao do trofeja nakon remije s Veležom na stadionu Rođeni. Umjesto uobičajenog slavlja, večer je obilježio incident u režiji Igora Štimca, koji se nakon utakmice našao u žestokoj verbalnoj raspravi s navijačima Veleža.

Sve je krenulo već na terenu i ispred svečanog dijela dodjele trofeja, gdje su tenzije bile vidljive, a atmosfera naelektrizirana. Štimac se potom okrenuo prema tribini s navijačima mostarskog kluba i ušao u verbalni sukob koji možete pogledati ovdje.

“Ajde bolan plači”, poručio je Štimac, no tu nije stao.

Uslijedila je nova eskalacija situacije kada je bivši hrvatski izbornik podigao srednji prst prema navijačima Veleža uz jasnu poruku: “Evo vam”.

Situacija se dodatno zaoštrila, a Štimac je u nastavku u više navrata dobacivao s tribinama, uz povike “livada”, prije nego što je otišao prema medijima i dao izjavu.

“Nismo sumnjali da imamo kvalitet i kapacitet i sve što treba imati. Ovdje stanuje mentalitet pobjednika i navika pobjeđivanja”, rekao je Štimac.

Dotaknuo se i same utakmice te dodao kako je njegova momčad nakon ranog pogotka izgubila ritam.

“Mislim da smo prerano dali gol. Onda kao da smo odustali od igre i ograničili se na pokušaje iz kontri da ugrozimo gol”, izjavio je.

Na pitanje o sezoni i radu momčadi, Štimac je istaknuo ponos.

“Ponosan sam na igrače, klub, zaposlene i navijače, posebno na one koji su nas pratili i kada to nije bilo lako. Putovali su dugo da bi bili uz nas. Za njih igramo. Na igrače sam posebno ponosan, nisam sudjelovao u kreiranju ekipe, ali ovo je iznimno uspješna sezona. Ponovo za povijest”, zaključio je.