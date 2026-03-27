Kolijevka znanstvenih otkrića: Game Changer se vraća u London na znamenitu lokaciju

Game Changer London 2.0 vraća se 11. svibnja 2026. godine, donoseći još više razgovora o tehnologiji. Glavna tema ovogodišnjeg izdanja je umjetna inteligencija s fokusom na ono što zaista čini razliku: AI transformacija kroz ponašanje, povjerenje i psihološku preciznost. Konferencija će voditi sudionike kroz ključne izazove i prilike AI transformacije - od psiholoških barijera i personalizacije do organizacijske kulture i budućnosti rada.

Nedavno smo vam otkrili više o Game Changer London 2.0 programu, a sad je vrijeme da vam otkrijemo mjesto na kojem će se konferencija održati.

Povijesni Royal Institution je domaćin drugog izdanja!

Zakoračite u povijest gdje se inovacija susreće s nasljeđem. Royal Institution of Great Britain, osnovan 1799. godine i smješten u srcu Mayfaira, stoljećima je bio kolijevka znanstvenih otkrića, predavanja koja su mijenjala svijet i razmjene ideja koje oblikuju budućnost. Glavni cilj ove institucije u skladu je s Game Changer vrijednostima: omogućiti javnosti i znanstvenicima da se okupe kako bi podijelili svoj interes, znatiželju i radost prema znanosti koja podupire moderni svijet i mijenja živote - od zdravlja do najnovije tehnologije, okoliša i najudaljenijih krajeva našeg svemira.

Podsjetimo, prva Game Changer konferencija u Londonu održana je u svibnju 2025. godine u povijesnom Institutu za suvremenu umjetnost (ICA), nedaleko Buckinghamske palače, te je okupila više od 500 profesionalaca, vizionara i svi zainteresiranih za nova polja digitalnog razvoja. Ove godine konferencija ide korak dalje.

Pridružite nam se 11. svibnja 2026. kada Game Changer London preuzima ovu kultnu lokaciju u svom drugom izdanju - jedinstvena prilika da svjedočite okupljanju vizionara, pionira i onih koji pomiču granice.

