ZVIJEZDA

Fernandesu pošlo za rukom nešto što nije niti jednom igraču Uniteda u zadnjih 15 godina

Foto: Martin Rickett/PA Images/Profimedia

Ovo je samo dokaz koliko Portugalac znači momčadi 'Crvenih vragova' s kojom može postati najbolji asistent u jednoj sezoni u povijesti Premier lige.

23.5.2026.
13:44
HinaSportski.net
Martin Rickett/PA Images/Profimedia
Veznjak Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je u subotu igračem sezone u engleskoj Premier ligi, nakon što je predvodio klub s Old Trafforda do trećeg mjesta na ljestvici, a utakmicu prije kraja sezone izjednačio je rekord lige po broju asistencija. 

Fernandes je trenutno surekorder s 20 asistencija s bivšim napadačem Arsenala Thierryjem Henryjem i bivšim kreatorom igre Manchester Cityja Kevinom De Bruyneom, a može ih nadmašiti u nedjelju, kad će Manchester United u posljednjem kolu gostovati kod Brighton & Hove Albiona.

Unitedov kapetan je u ovoj sezoni postigao i osam golova na putu do trećeg mjesta i plasmana u Ligu prvaka.

Uz 31-godišnjeg portugalskog nogometaša za nagradu su bila nominirana i trojica igrača novog prvaka Arsenala, brazilski branič Gabriel, španjolski vratar David Raya i engleski veznjak Declan Rice, dvojac Manchester Cityja, norveški središnji napadač Erling Haaland i ganski krilni napadač Antoine Semenyo, engleski veznjak Morgan Gibbs-White iz Nottingham Foresta te Brentfordov brazilski napadač Igor Thiago.

Osvajanjem ove nagrade Fernandes je postao prvi igrač Manchester Uniteda s titulom najboljeg igrača lige od 2010./11., kada je tu nagradu ponio Nemanja Vidić.

Fernandes se ove sezone istaknuo kao najbolji kreator igre u Premier ligi stvorivši 132 prilike za suigrače. Sljedeći iza njega u toj statističkoj kategoriji bio je Liverpoolov veznjak Dominik Szoboszlai, koji je stvorio 89 prilika.

Portugalac je proglašen i igračem godine u izboru engleskog Udruženja nogometnih novinara, a po peti put je osvojio klupsku nagradu "Sir Matt Busby" za igrača godine

Bruno FernandesPremier LeagueManchester United
