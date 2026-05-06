Lineup koji ne viđate često: U Londonu će govoriti ljudi koji su već izgradili ono o čemu drugi tek pričaju

Ostalo je još svega nekoliko dana do druge Game Changer London konferencije. Jednodnevni program održava se 11. svibnja u The Royal Institution of Great Britain u Mayfairu.

Konferencija okuplja više od 25 govornika i preko 350 posjetitelja. Više od 58% ovogodišnjih govornika čine žene, no sada je vrijeme da otkrijemo i preostale paneliste koji će na pozornici podijeliti svoju viziju budućnosti, oblikovanu umjetnom inteligencijom - glavnom temom ovogodišnje konferencije.

Alexander May

Alexander May je viši Account Executive u Amazon Web Services. Specijalizirao se za umjetnu inteligenciju i strojno učenje u područjima kibernetičke sigurnosti i AdTecha te je radio s klijentima od brzo rastućih startupa do velikih korporacija. Poznat po kombinaciji strateškog razmišljanja i praktičnog, konzultativnog pristupa, Alexander pomaže organizacijama u usvajanju cloud i podatkovno vođenih tehnologija kako bi ostvarile značajne poslovne rezultate.

Alexander May Foto: Charlotte Jopling Photography

Dr. Mike Popesku

Dr. Mike Popesku je osnivač i direktor konzultantske istraživačke tvrtke Latenta sa sjedištem u Londonu, koja se specijalizira za mjerenje latentnih psiholoških pokretača ljudskog ponašanja. Ima doktorat iz marketinške znanosti te više od 15 godina iskustva u savjetovanju šefova država, suverenih investicijskih fondova, velikih političkih stranaka i globalnih brendova diljem Europe, Bliskog istoka, Afrike i jugoistočne Azije. Njegov rad nalazi se na sjecištu bihevioralne psihologije, naprednih kvantitativnih metoda i umjetne inteligencije, pri čemu otkriva "skrivene sile" koje oblikuju donošenje odluka.

Dr. Mike Popesku Foto: Game Changer

Ivan Andabak

Ivan Andabak je suosnivač i CEO tvrtke Recommend, AI-powered platforme za content commerce koja opslužuje više od 150 e-commerce klijenata na različitim tržištima. Ima više od šest godina iskustva u dizajnu digitalnih proizvoda, a prije Recommend-a vodio je tim u P3 Mobility, startupu specijaliziranom za robotaxi mobilnost.

Ivan Andabak Foto: Game Changer

James Goulding

Profesor James Goulding je CEO Arcaidiuma i direktor n/lab-a na Sveučilištu u Nottinghamu, istraživačkog laboratorija za umjetnu inteligenciju i podatkovnu znanost. Specijaliziran je za AI analitiku ponašanja te povezuje ekonomiju, računalne znanosti i umjetnu inteligenciju u radu na izazovima iz poslovanja, zdravstva i okoliša. Njegovi timovi razvili su modele na temelju podataka više od 300 milijuna ljudi i proizvoda, stvarajući AI uvide koji su generirali značajnu poslovnu vrijednost za globalne kompanije.

James Goulding Foto: Charlotte Jopling Photography

Joseph Tenzin Oliver

Joseph Tenzin Oliver je britanski systems poduzetnik koji djeluje na sjecištu održivosti, inovacija i globalnih tržišta. Tijekom posljednja dva desetljeća osnivao je i vodio tvrtke u Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi i Aziji, s fokusom na nove industrije i međusektorsku suradnju. Uz razvoj poduzetničkih projekata, savjetuje osnivače, fondove i institucije u područjima poput održivosti, umjetne inteligencije i napredne proizvodnje. Njegov rad usmjeren je na stvaranje platformi i poduhvata u kojima se spajaju tehnologija, kultura i kapital kako bi se oblikovali novi sustavi.

Joseph Tenzin Oliver Foto: Game Changer

Josh Robson

Josh Robson je Chief Policy Officer u ScaleUp Instituteu, gdje oblikuje politike koje pomažu rastu britanskih scaleup kompanija i jačanju cijelog startup ekosustava. Već više od 15 godina savjetuje vlade i poslovni sektor o zakonima i politikama, sudjelujući u razvoju ključnih energetskih i gospodarskih reformi u UK-u. Fokus mu je na inovacijama i disruptivnim tehnologijama – od umjetne inteligencije i financija do čiste energije – te na tome kako ih uspješno implementirati u visoko reguliranim industrijama.

Josh Robson Foto: Game Changer

Filip Baturan

Filip Baturan radi u području umjetne inteligencije od 2016. godine – u vrijeme kada to još nije bio trend, nego tehnički problem koji je trebalo riješiti. Danas, kao Head of AI Strategy u SmartCatu, Filip radi izravno s enterprise timovima na ključnom pitanju: kako osigurati da usvajanje umjetne inteligencije ne ostane na razini pilot-projekta, nego postane stvarna promjena u načinu rada.

Filip Baturan Foto: Game Changer

James Pearce

James Pearce vodi strategiju podataka i umjetne inteligencije u Capgemini Invent UK, gdje radi s najvišim menadžmentom kako bi AI projekte pretvorili iz “hypea” u stvarne promjene. Fokus mu je na tome da se umjetna inteligencija stvarno primijeni u složenim organizacijama i donese konkretne rezultate – u politikama, svakodnevnom poslovanju i poslovnim ishodima.

Samir Ceric

Samir Ceric je investitor, poduzetnik, viši menadžer, mentor, filantrop, aktivist za mentalno zdravlje i javni govornik. Utjecajna je figura u svijetu investicija, tehnologije, blockchaina i umjetne inteligencije, poznat po pionirskoj ulozi u digitalizaciji sportske industrije. Aktivan je kao investitor, član upravnih odbora i savjetnik u više tehnoloških kompanija te ima veliko iskustvo na presjeku sporta i tehnologije. Osnovao je i sportski venture fond, investicijsku platformu usmjerenu na preuzimanje i transformaciju sportskih klubova diljem svijeta. Bivši, a i ponovno aktivni vrhunski sportaš te predsjednik nogometnog kluba, Ceric donosi duboko razumijevanje sporta iz prakse. Njegova strast za povezivanjem tradicionalnog sporta i napredne tehnologije vodi ga u zagovaranju digitalnih inovacija poput blockchaina i umjetne inteligencije u sportskoj industriji.

Samir Ceric Foto: Game Changer

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti