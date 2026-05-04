Kako izgraditi događaj svjetske klase? Game Changer predstavljen na Montenegro Future Festivalu

Montenegro Future Festival (MFF), najveći internacionalni događaj koji okuplja sudionike iz područja gaminga, tehnologije, esporta, znanosti i inovacija, u Baru u Crnoj Gori ugostioje, među ostalim, i osnivača Game Changer platforme, Nebojšu Rosića koji je drugog dana festivala imao priliku predstaviti Game Changer viziju na panelu "Od koncepta do publike: Izgradnja događaja svjetske klase".

Festival je tijekom tri dana okupio predstavnike iz više od 60 zemalja, više od 500 međunarodnih gostiju, preko 5.000 posjetitelja, kao i tvrtke, saveze, sveučilišta, medijske organizacije, startupove i profesionalne timove iz cijelog svijeta.

Panel "Od koncepta do publike: Izgradnja događaja svjetske klase" istražio je kako inovacije, mehanizmi financiranja i suradnički ekosustavi potiču rast u gaming i esports industriji. Govornici su raspravljali o ulozi EU projekata, inkubatora i javno-privatnih partnerstava u podršci startupovima i skaliranju ideja u projekte s konkretnim utjecajem. Fokus je bio na stvaranju održivog, dugoročnog razvoja industrije.

Uz Nebojšu, na panelu su sudjelovali:

Boško Đorđević – programski direktor, Games.Con Festival

– programski direktor, Games.Con Festival Branimir Bane Žugić – suosnivač i programski direktor, CIM Forum

– suosnivač i programski direktor, CIM Forum Rade Marković – Ocean Race, jedna od najpoznatijih i najzahtjevnijih jedriličarskih utrka na svijetu.

Moderator panela bio je Pavle Šturanović – voditelj emisije "Play TV Show" i međunarodni sudac.

"Razgovor je bio iskren, opušten i pun stvarnih uvida o tome što danas zapravo znači graditi velike događaje. Ali ono što mi najviše ostaje u sjećanju nisu pozornica ni paneli - već ljudi. U tom savršenom okruženju ponovno sam se povezao s poznatim licima iz esports svijeta s kojima dijelim godine iskustva, ali i upoznao nevjerojatne nove ljude iz WEB3 zajednice. Prirodno, moj fokus se još više usmjerio prema tehnologiji - ne zato što je to trend, nego zbog energije i smjera u kojem se sve kreće," poručio je Nebojša nakon panela.

'Hvala - ne samo na pozivu, nego i na energiji'

Posebno se zahvalio i Filipu Šoću, predsjedniku Saveza elektroničkih sportova Crne Gore i osnivaču MFF-a, koji je na pozornici festivala dočekan višeminutnim pljeskom i ovacijama.

"Posebna zahvala ide Filipu Šoću - ne samo na pozivu, nego i na energiji koju unosi u sve što radi. To se ne može odglumiti i upravo zato ovaj festival ima dušu. Ogroman korak naprijed u odnosu na prošlu godinu, ali još važnije, iskorak za cijelu scenu — doveo je svijet u Bar," zaključio je Nebojša Rosić.

Inače, na Montenegro Future Festival stigla je i princeza Sophia Wolkonsky. Osnivačica je Castillije, inovativne inicijative posvećene revitalizaciji kulturnih i povijesnih znamenitosti diljem svijeta. Prepoznata je kao jedna od 30 najboljih poduzetnica u Rumunjskoj prema European Youth Innovation Forumu.

