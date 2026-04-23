10.000 lidera i 36.000 sastanaka: Game Changer okupio elitu u najvećem web3 događaju u Europi

Game Changer tim upravo se vratio s Paris Blockchain Weeka, gdje je platforma bila Community Partner najvećeg web3 događaja u Europi.

Ova uloga, koju je tim predstavio javnosti u ožujku, bila je mnogo više od formalne prisutnosti. Proteklih nekoliko dana pružilo je priliku za povezivanje s nekim od najvećih i najutjecajnijih aktera u web3 prostoru - od vodećih projekata i fondova do graditelja koji aktivno oblikuju budućnost industrije.

Uspostavljeni kontakti brzo su prerasli obična poznanstva i postali čvrst temelj za ono što slijedi. Ono što se posebno ističe jest jasan pomak prema zrelijem tržištu - manje fokusa na kratkoročni hype, a više na dugoročnu vrijednost, održive modele i stvarnu primjenjivost u stvarnom svijetu.

Foto: Game Changer

Jedno od najutjecajnijih globalnih okupljanja posvećenih blockchainu, Web3 i budućnosti digitalnog gospodarstva - Paris Blockchain Week - ove se godine održalo u ikonskom muzeju Louvre, mjestu koje stoljećima simbolizira revolucije u idejama, kreativnosti i civilizaciji, kao i u kultnom dvorcu Versailles za VIP uzvanike.

Sedmo izdanje u dva je dana okupilo više od 10.000 lidera industrije, osnivača, investitora, vizionara i donositelja odluka, zajedno s tvrtkama i pionirima koji aktivno grade sljedeću generaciju interneta, financija i povjerenja. Raspravljalo se o regulatornim okvirima, institucionalnom skrbništvu, prekograničnim nagodbama i tržišnoj strukturi. Događaj se često naziva europskim forumom moći za budućnost digitalnih financija - mjestom gdje se inovacija susreće s kapitalom i gdje se oblikuje sljedeće poglavlje tržišta, pod staklom Louvrea i raskoši Versaillesa.

Foto: Game Changer

Ove godine sudjelovalo je više od 320 govornika i 450 novinara, a putem aplikacije za umrežavanje održano je čak 36.000 sastanaka.

Nova partnerstva već su na vidiku, a Game Changer tim iz svih šest zemalja veseli se svemu što će proizaći iz tih razgovora. Bila je ovo velika čast!

