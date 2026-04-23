FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U PARIZU /

10.000 lidera i 36.000 sastanaka: Game Changer okupio elitu u najvećem web3 događaju u Europi

10.000 lidera i 36.000 sastanaka: Game Changer okupio elitu u najvećem web3 događaju u Europi
×
Foto: Game Changer

Jedno od najutjecajnijih globalnih okupljanja posvećenih blockchainu, Web3 i budućnosti digitalnog gospodarstva - Paris Blockchain Week - ove se godine održalo u ikonskom muzeju Louvre

VOYO logo
VOYO logo

Game Changer tim upravo se vratio s Paris Blockchain Weeka, gdje je platforma bila Community Partner najvećeg web3 događaja u Europi.

Ova uloga, koju je tim predstavio javnosti u ožujku, bila je mnogo više od formalne prisutnosti. Proteklih nekoliko dana pružilo je priliku za povezivanje s nekim od najvećih i najutjecajnijih aktera u web3 prostoru - od vodećih projekata i fondova do graditelja koji aktivno oblikuju budućnost industrije.

Uspostavljeni kontakti brzo su prerasli obična poznanstva i postali čvrst temelj za ono što slijedi. Ono što se posebno ističe jest jasan pomak prema zrelijem tržištu - manje fokusa na kratkoročni hype, a više na dugoročnu vrijednost, održive modele i stvarnu primjenjivost u stvarnom svijetu.

Jedno od najutjecajnijih globalnih okupljanja posvećenih blockchainu, Web3 i budućnosti digitalnog gospodarstva - Paris Blockchain Week - ove se godine održalo u ikonskom muzeju Louvre, mjestu koje stoljećima simbolizira revolucije u idejama, kreativnosti i civilizaciji, kao i u kultnom dvorcu Versailles za VIP uzvanike.

Sedmo izdanje u dva je dana okupilo više od 10.000 lidera industrije, osnivača, investitora, vizionara i donositelja odluka, zajedno s tvrtkama i pionirima koji aktivno grade sljedeću generaciju interneta, financija i povjerenja. Raspravljalo se o regulatornim okvirima, institucionalnom skrbništvu, prekograničnim nagodbama i tržišnoj strukturi. Događaj se često naziva europskim forumom moći za budućnost digitalnih financija - mjestom gdje se inovacija susreće s kapitalom i gdje se oblikuje sljedeće poglavlje tržišta, pod staklom Louvrea i raskoši Versaillesa.

Ove godine sudjelovalo je više od 320 govornika i 450 novinara, a putem aplikacije za umrežavanje održano je čak 36.000 sastanaka.

Nova partnerstva već su na vidiku, a Game Changer tim iz svih šest zemalja veseli se svemu što će proizaći iz tih razgovora. Bila je ovo velika čast!

Game ChangerParizProjektWebDigitalno
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike