Ona je u Švicarskoj okupila 30 umova koji mijenjaju budućnost: 'Val se neće zaustaviti'

Nakon vrlo uspješnog premijernog izdanja Game Changer konferencije u Švicarskoj, vrijeme je da vam predstavimo damu koja stoji iza fantastičnih panela, a koji su po prvi put u povijesti Game Changera otvorili teme dugovječnosti, wellness inovacija i MedTecha u srcu Züricha.

Švicarska je šesta stalna destinacija na kojoj se održava Game Changer – izvorno hrvatska ideja malog tima s velikim snovima. Ostale zemlje uključuju Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Crnu Goru. Sljedeća destinacija je London, u koji Game Changer konferencija dolazi po drugi put. Događaj je na rasporedu 11. svibnja 2026., a sve detalje možete pratiti na službenoj stranici.

Prije nego što se preselimo u London, razgovarali smo s Valentinom Grubišić, ženom koja je osmislila bogat program Game Changer Switzerland te u samo jednom danu na pozornici okupila 30 vrhunskih govornika. Valentina je osnivačica Next Humana, medijskog projekta posvećenog dugovječnosti, biotehnologiji i zdravlju, s jasnom ambicijom da najnaprednije znanstvene ideje približi široj publici.

Nakon više od 15 godina rada u medijima, tijekom kojih je razvijala formate na presjeku znanosti, inovacija i društva, odlučila je pokrenuti vlastiti medijski startup - platformu koja ne samo da informira, već promišljeno oblikuje narativ o budućnosti u kojoj tehnologija služi čovjeku.

Kao autorica regionalne emisije "Smart" na Bloomberg Adriji i zagovornica pristupa "tech for good", kroz Next Human nastoji znanost predstaviti kao dinamično i uzbudljivo polje, a suvremene inovatore kao ključne aktere društvenog napretka. Njezin fokus nije isključivo na prenošenju znanja, već i na poticanju dijaloga koji mogu suštinski promijeniti način na koji živimo, starimo i brinemo o vlastitom zdravlju.

Evo što nam je otkrila o tome što se sve događalo iza kulisa u Švicarskoj.

1. Otkrij nam kako je došlo do suradnje s Game Changerom i što je sve ona uključivala s tvoje strane?

Suradnja je nastala iz prepoznavanja zajedničkih vrijednosti. Ja sam inicirala kontakt jer mi je blizak njihov pristup – stavljanje čovjeka u središte inovacija. Tehnološki napredak ima smisla samo ako je u službi kvalitete života. Istovremeno, živimo u vremenu nezaustavljivog vala inovacija. Naš odnos prema njemu manje je važan od naše spremnosti da ga razumijemo. Znanje je ključ prilagodbe, a upravo takav prostor za učenje i razmjenu Game Changer omogućuje.

2. Na pozornicu si dovela brojne doktore, znanstvenike, osnivače i lidere iz relevantnih područja – kako si to uspjela i koliko je vremena bilo potrebno do finalizacije programa?

S vremenske distance jasno je da su panelisti bili nositelji stvarnih promjena – ljudi otvorenog uma koji su prepoznali vrijednost ideje i odlučili postati njezin dio. Nismo gradili još jedan longevity događaj, već prostor za zajedničko promišljanje. Pripreme su trajale mjesecima, uz stalne prilagodbe, sve do posljednjeg dana.

3. Što ti je bio najizazovniji, a što najlakši dio posla?

Najveći izazov bio je naučiti u jednom trenutku pustiti kontrolu. Nakon intenzivne pripreme dolazi faza povjerenja u proces – za mene osobno nova i zahtjevna.

Najljepši dio bila je intelektualna priprema panela. Svaki govornik predstavljao je zaseban univerzum znanja. Kreirati okvir u kojem će njihove ideje doći do punog izražaja, ali istovremeno biti i izazvane – to je bio najinspirativniji segment.

4. Zašto baš teme zdravlja, dugovječnosti i MedTecha u Švicarskoj?

Ovaj događaj nastao je iz potrebe da se premosti jaz između brzine znanstvenog napretka i sporosti njegove društvene primjene. Švicarska, kao spoj vrhunske znanosti, stabilnog sustava i dugoročnog kapitala, predstavlja idealno okruženje za takav dijalog. Healthspan vidim kao društveno, a ne isključivo medicinsko pitanje – produljeni život mora biti praćen kvalitetom. Ako već stvaramo prostor za učenje, logično je da učimo od najrazvijenijih ekosustava.

5. Koliko se zapravo bilo teško probiti na švicarsko tržište, koje je jedno od najzahtjevnijih u Europi? Što je po tebi bio presudan trenutak da Game Changer dobije zeleno svjetlo za održavanje i koliko je to zapravo velik uspjeh?

Ključ je bio u jasnoći namjere. Sugovornici su prepoznali da ne gradimo još jedan zatvoreni ili usko profilirani događaj, već platformu koja povezuje različite svjetove – znanost, biznis, tehnologiju i pojedince koji žele konkretne promjene u vlastitom životu. Teme koje otvaramo nadilaze zdravlje: uključuju ekonomiju, urbani razvoj, obrazovanje, zakonodavstvo i budućnost zdravstvenih sustava. Kao i u slučaju umjetne inteligencije, riječ je o valu koji se neće zaustaviti. Pitanje je samo hoćemo li ga razumjeti i oblikovati ili pasivno promatrati njegove posljedice.