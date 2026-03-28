Game Changer na Danima komunikacija u Rovinju: 'Impresije su jeftine - pažnja nije!'

Dani komunikacija održavaju se od 7. do 10. svibnja u Hotelu Lone. Panel na kojem sudjelujemo na rasporedu je u petak, 8. svibnja, u 13:00 sati, na novoj GARDEN pozornici, smještenoj na izlazu iz Hotela Lone prema plaži. U ime Game Changera na pozornicu dolazi Iva Leko, koja je od samog početka dio tima i jedan od kotačića bez kojeg se jednostavno ne može.

Panel "Što zaista vrijedi za one koji mijenjaju igru?"

Impresije su jeftine. Pažnja nije. Godinama je industrija optimizirala kampanje prema brojkama koje je bilo lako mjeriti - doseg, impresije, klikovi - iako su svi potajno znali da te brojke ne znače nužno da je itko stvarno pogledao oglas. U međuvremenu je internet postao bučniji, feedovi brži, a publika je razvila gotovo atletsku sposobnost ignoriranja sadržaja. Pa ako nitko zapravo ne obraća pažnju, što točno optimiziramo? Upravo zato novi pristupi mjerenju - uključujući metrike poput APM-a (Attention Per Mille) - počinju mijenjati način na koji se kampanje planiraju, kupuju i evaluiraju, približavajući industriju nečemu što više nalikuje stvarnom ljudskom ponašanju.

Foto: Game Changer

To također prisiljava oglašivače da preispitaju briefove, kreativu i medijske izbore: ako pažnja postane cilj, kontekst, format i storytelling odjednom ponovno postaju važni.

Što taj zaokret doista znači iz perspektive oglašivača, agencija i AdTech dijela ekosustava, istražit će Iva Leko (partnerica, Game Changer), Nikola Jovanović (generalni direktor, Havas Media, član IAB Croatia), Linda Ivanov (regionalna direktorica za Europu, Eskim, članica IAB Croatia) i Anja Sedak Bučak (voditeljica digitalnog marketinga, Wiener osiguranje VIG, članica IAB Croatia). Pokazat će kako se pažnja mjeri, gdje se industrija već mijenja i što brendovi trebaju početi raditi drugačije žele li se probiti kroz buku, umjesto da joj samo doprinose.

