FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE JE PO PRAVILIMA' /

Lokomotiva Rijeka i Koprivnica moraju igrati doigravanje iako su izborili promociju: Evo zašto

Lokomotiva Rijeka i Koprivnica moraju igrati doigravanje iako su izborili promociju: Evo zašto
×
Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Prva utakmica između Lokomotive i Koprivnice na rasporedu je za 7. lipnja u 18:00, dok je uzvrat zakazan za 13. lipnja u 17:00

7.6.2026.
12:30
Roko Silov
Petar Glebov/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što smo napisali tekst o tome kako je HNS pomogao Hrvatskom dragovoljcu da ostane u ligi i time oštetio jednog od "regionalnih prvaka", javili su nam se iz Saveza.

Oni pak smatraju kako u ovoj situaciji nitko nije oštećen jer Propozicije Treće NL, objavljene na službenim stranicama 5. veljače 2026., govore kako će, "ako dođe do reorganizacije u Prvoj NL, u Drugoj NL ostati 15. i 14. plasirani klub Druge NL iz natjecateljske godine 2025./2026.", čime se opravdava ostanak Hrvatskog dragovoljca u ligi.

Nadalje, u razgovoru s osobom iz HNS-a rečeno nam je kako bi svaka drukčija odluka bila protupropisna, što bi pak bio još veći problem. Iz Saveza su također naveli kako smatraju da nitko nije oštećen jer su ranije svi "prvaci" regionalnih liga morali igrati doigravanje, a sada to čine samo dva.

Dakle, sve je po pravilima. No, pitanje koje se i dalje nameće ljubiteljima (niželigaškog) nogometa jest zašto je HNS odlučio da u propozicijama natjecanja stoji kako proširenje Prve NL izravno spašava klub na pretposljednjem mjestu Druge NL, kao i to zašto je Lokomotiva Rijeka izravno išla u doigravanje bez mogućnosti da je ždrijeb "pogura" izravno u Drugu NL.

Dodajemo kako je ždrijeb naknadno odlučio da će Inker Zaprešić, Slavonija Požega i Zagora Unešić izravno otići u Drugu NL, dok će se za posljednje mjesto natjecati Lokomotiva Rijeka i prvak Treće NL Sjever - Koprivnica.

Prva utakmica između Lokomotive i Koprivnice na rasporedu je za 7. lipnja u 18:00, dok je uzvrat zakazan za 13. lipnja u 17:00.

HnsInker ZapreŠiĆHrvatski Dragovoljac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike