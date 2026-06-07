Lokomotiva Rijeka i Koprivnica moraju igrati doigravanje iako su izborili promociju: Evo zašto

Nakon što smo napisali tekst o tome kako je HNS pomogao Hrvatskom dragovoljcu da ostane u ligi i time oštetio jednog od "regionalnih prvaka", javili su nam se iz Saveza.

Oni pak smatraju kako u ovoj situaciji nitko nije oštećen jer Propozicije Treće NL, objavljene na službenim stranicama 5. veljače 2026., govore kako će, "ako dođe do reorganizacije u Prvoj NL, u Drugoj NL ostati 15. i 14. plasirani klub Druge NL iz natjecateljske godine 2025./2026.", čime se opravdava ostanak Hrvatskog dragovoljca u ligi.

Nadalje, u razgovoru s osobom iz HNS-a rečeno nam je kako bi svaka drukčija odluka bila protupropisna, što bi pak bio još veći problem. Iz Saveza su također naveli kako smatraju da nitko nije oštećen jer su ranije svi "prvaci" regionalnih liga morali igrati doigravanje, a sada to čine samo dva.

Dakle, sve je po pravilima. No, pitanje koje se i dalje nameće ljubiteljima (niželigaškog) nogometa jest zašto je HNS odlučio da u propozicijama natjecanja stoji kako proširenje Prve NL izravno spašava klub na pretposljednjem mjestu Druge NL, kao i to zašto je Lokomotiva Rijeka izravno išla u doigravanje bez mogućnosti da je ždrijeb "pogura" izravno u Drugu NL.

Dodajemo kako je ždrijeb naknadno odlučio da će Inker Zaprešić, Slavonija Požega i Zagora Unešić izravno otići u Drugu NL, dok će se za posljednje mjesto natjecati Lokomotiva Rijeka i prvak Treće NL Sjever - Koprivnica.

Prva utakmica između Lokomotive i Koprivnice na rasporedu je za 7. lipnja u 18:00, dok je uzvrat zakazan za 13. lipnja u 17:00.