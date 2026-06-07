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Spriječena moguća tragedija u Zagrebu! Pijan s eksplozivnom napravom sjedio u parku, ali to nije bilo sve

Spriječena moguća tragedija u Zagrebu! Pijan s eksplozivnom napravom sjedio u parku, ali to nije bilo sve
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Policija navodi da je protiv njega i ranijih godina više puta postupala te podnosila prijave

7.6.2026.
13:16
Tajana Gvardiol
Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija
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Zagrebačka policija privela je 30-godišnjeg muškarca osumnjičenog za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, nakon što je kod njega na području Peščenice pronađena eksplozivna naprava i dva oštra predmeta.

Policijski službenici intervenirali su jučer oko 17.15 sati nakon dojave da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da kod sebe ima moguće eksplozivno sredstvo. Dolaskom na mjesto događaja zatekli su osumnjičenog, kojem su oduzeta dva oštra predmeta, dok je eksplozivna naprava na siguran način zbrinuta i uklonjena.

Napuhao 2,14 promila

Muškarac je priveden u službene prostorije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 30-godišnjaku za kojim je raspisano ukupno pet potraga zbog različitih prekršaja i kaznenih djela. Policija navodi da je protiv njega i ranijih godina više puta postupala te podnosila prijave.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,14 promila, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

Budući da mu je od ranije određen istražni zatvor, osumnjičeni je danas, 7. lipnja, predan u Zatvor u Zagrebu.

ZagrebPijanPolicijaEksplozivna NapravaBombaParkPeŠĆenica
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