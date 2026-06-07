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PRIJE KONCERTA /

Tko kaže da se košarka ne može igrati u štiklama? Ako se Severinu pita, to je samo zagrijavanje

Tko kaže da se košarka ne može igrati u štiklama? Ako se Severinu pita, to je samo zagrijavanje
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na teren Žnjan je stala njezina štikla!

7.6.2026.
13:17
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hrvatska glazbena diva Severina Vučković ponovno je iznenadila svoje pratitelje, no ovoga puta ne novom pjesmom ili odličnom kombinacijom, već nesvakidašnjim sportskim pothvatom. Uoči koncerta u Makarskoj, pjevačica se za nastup zagrijavala na vrlo originalan način: igrajući košarku na terenu u svom rodnom Splitu, i to u punoj glamuroznoj spremi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘Zagrijavanje’ u rodnom gradu

Na snimci objavljenoj na njezinom Instagram profilu, Severina vješto barata loptom i pogađa koševe na terenu na Žnjanu, s pogledom na more. Ono što je privuklo najviše pažnje jest njezin modni odabir za ovu sportsku aktivnost. Odjevena u blještavu, pripijenu haljinu sa srebrnim i svijetloplavim resicama te u sandalama s visokom potpeticom, koje su ukrašene narančastim leptirovim krilima, pjevačica je spojila naizgled nespojivo.

"Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet…", napisala je Severina u opisu, citirajući stihove, te dodala kontekst: "…pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu." Njezin nastup u Makarskoj bio je dio programa teniskog turnira WTA Makarska Open, što čitavoj sportskoj priči daje dodatnu zanimljivost. Kroz montažu dinamičnih kadrova, vidimo je kako s lakoćom dribla, izvodi okrete i pogađa koš iz više pokušaja, pokazujući zavidnu formu. Video je poslužio kao sjajna i originalna najava za njezin nastup, stvarajući viralni trenutak koji je oduševio njezinu publiku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oduševljeni pratitelji 

Očekivano, obožavatelji nisu skrivali oduševljenje u komentarima, hvaleći njezinu svestranost i stil. Komplimenti su se nizali, a neki su je u šali već vidjeli i u profesionalnim vodama: "NBA je za tebe", stoji u jednom od komentara, dok joj je lokalni ženski košarkaški klub Salona poručio: "Draga Seve, primamo nove članove u naš klub! Dobrodošla!"

Ova neobična objava puno je više od obične najave koncerta. Ona je razigrani prikaz Severinine osobnosti, svestranosti i neraskidive veze s rodnim Splitom.

SeverinaKošarkaMoja štikla
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