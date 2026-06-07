Tko kaže da se košarka ne može igrati u štiklama? Ako se Severinu pita, to je samo zagrijavanje

Hrvatska glazbena diva Severina Vučković ponovno je iznenadila svoje pratitelje, no ovoga puta ne novom pjesmom ili odličnom kombinacijom, već nesvakidašnjim sportskim pothvatom. Uoči koncerta u Makarskoj, pjevačica se za nastup zagrijavala na vrlo originalan način: igrajući košarku na terenu u svom rodnom Splitu, i to u punoj glamuroznoj spremi.

‘Zagrijavanje’ u rodnom gradu

Na snimci objavljenoj na njezinom Instagram profilu, Severina vješto barata loptom i pogađa koševe na terenu na Žnjanu, s pogledom na more. Ono što je privuklo najviše pažnje jest njezin modni odabir za ovu sportsku aktivnost. Odjevena u blještavu, pripijenu haljinu sa srebrnim i svijetloplavim resicama te u sandalama s visokom potpeticom, koje su ukrašene narančastim leptirovim krilima, pjevačica je spojila naizgled nespojivo.

"Uvijek sam sanjao da sam ja heroj, koji će promijeniti baš čitavi svijet…", napisala je Severina u opisu, citirajući stihove, te dodala kontekst: "…pred jučerašnji koncert u Makarskoj, zagrijavanje u Splitu." Njezin nastup u Makarskoj bio je dio programa teniskog turnira WTA Makarska Open, što čitavoj sportskoj priči daje dodatnu zanimljivost. Kroz montažu dinamičnih kadrova, vidimo je kako s lakoćom dribla, izvodi okrete i pogađa koš iz više pokušaja, pokazujući zavidnu formu. Video je poslužio kao sjajna i originalna najava za njezin nastup, stvarajući viralni trenutak koji je oduševio njezinu publiku.

Oduševljeni pratitelji

Očekivano, obožavatelji nisu skrivali oduševljenje u komentarima, hvaleći njezinu svestranost i stil. Komplimenti su se nizali, a neki su je u šali već vidjeli i u profesionalnim vodama: "NBA je za tebe", stoji u jednom od komentara, dok joj je lokalni ženski košarkaški klub Salona poručio: "Draga Seve, primamo nove članove u naš klub! Dobrodošla!"

Ova neobična objava puno je više od obične najave koncerta. Ona je razigrani prikaz Severinine osobnosti, svestranosti i neraskidive veze s rodnim Splitom.