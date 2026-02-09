U Cortini sve zanima samo jedna stvar: Kakvo je trenutno stanje Lindsay Vonn?

Težak pad američke alpska skijaške zvijezde Lindsay Vonn, prilikom kojeg je slomila lijevu nogu tijekom spusta na Olimpijskim igrama Milan-Cortina,i dan nakon je i dalje glavna tema na ZOI.

Najnoviji izazov Lidsay Vonn, dok je sanjala sa 41 godinom o dodavanju drugog olimpijskog naslova svom već impresivnom popisu postignuća, propao je nakon samo trinaest sekundi utrke.

Olimpia delle Tofane, jedna od njezinih omiljenih staza na kojoj je osvojila dvanaest utrka Svjetskog kupa okrutno ju je kaznila, pala je na drugom skoku, izbačena iz ravnoteže kada joj je desna ruka zapela za vrata. Zatim je silovito pala na stazu sa skijama, koje su ostale na njoj unatoč sili udara, i to pod pravim kutom.

Za ostale skijašice, od kojih su neke čekale na start i čule njezine krike boli, žena koja se smatra jednom od najboljih skijašica u povijesti jednostavno je tragično pogriješila u odabiru putanje.

"Bili smo na nagnutom dijelu, bilo je teško jer nismo mogli vidjeti sljedeća vrata. Nije bilo ništa izvanredno u tome, samo je pokušala nešto što nije uspjelo", rekla je francuska skijašica Romane Miradoli.

"Potrebna je velika brzina pri izlasku iz te neravnine jer je poslije ravno, pa je cilj doći što bliže vratima", dodala je Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie. "Dobro je izvela zavoj, ali je otišla preblizu vratima."

Nakon što je 31. siječnja tijekom posljednje utrke spusta prije Olimpijskih igara puknula prednji križni ligament lijevog koljena, Vonn se upustila u kockanje, i medicinski i sportski, natječući se na jednoj od najtežih staza na stazi s ozlijeđenim koljenom.

No, dr. Bertrand Sonnery-Cottet, ortopedski kirurg kojeg često konzultiraju nogometaši i drugi sportaši koji su pretrpjeli ovu ozljedu, "a priori" ne vidi vezu između njezina oštećenog koljena i ovog pada. Slično tome, on odbacuje ideju kompenzacije položaja ozlijeđenog koljena, što je moglo dovesti do moguće pogreške u putanji.

"Može se s pravom pitati je li ortoza, koju je Vonn nosila kako bi stabilizirala lijevo koljeno, pogoršala prijelom ili spriječila daljnje oštećenje ligamenta koljena."

Iako nema pristup njezinom medicinskom kartonu, dr. Sonnery-Cottet odbacuje ideju da su Vonn, koja je tijekom karijere pretrpjela nekoliko ozljeda koljena i stoga je navikla liječiti ovu vrstu ozljede, dobila loše savjete od svojih liječnika.

"Uvijek je sportašica ta koja odlučuje, potpuno svjesna rizika. Pokušala je sve, ali ovo pokazuje da nema čuda ni superheroja“, tvrdi poznati kirurg.

S obzirom na slučaj Vonn, neki promatrači sugeriraju da ozlijeđena skijašica treba dobiti odobrenje neovisnog liječnika prije sudjelovanja u utrci.

Ideja za koju predsjednik Međunarodne skijaške federacije (FIS), Johan Eliasch, kaže da se to ne razmatra.

"Ovo je tragično, ali to je natjecateljsko skijanje... Ljudi koji kažu da se nije trebala utrkivati ​​ne poznaju Lindsey.“

Talijanska skijašica Federica Brignone, koja se i sama vraća nakon teške ozljede lijeve noge (dvostruki prijelom tibije i fibule), sažima opće raspoloženje u svijetu skijanja:

"Nitko vam ne može reći što da radite; to je odluka koju mora donijeti samo jedna osoba - sportaš."

