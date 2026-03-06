Dado Topić: 'Bilo je lijepo biti Jugoslaven. Ljudi su nas poštovali i osjećali smo se snažno'

Legendarni glazbenik Dado Topić (76) nedavno je obilježio 60 godina karijere uz dva koncerta u Beogradu, a u emisiji "360 stepeni" na srpskoj N1 televiziji, prisjetio se svojih početaka, bendova u kojima je svirao i vremena provednog u Jugoslaviji.

Topić je svoju karijeru započeo u Đavoljim eliksirima, nastavio u Dinamitima, a potom se pridružio Korni grupi, koju je osnovao Kornelije “Bata” Kovač. Prisjećajući se tog razdoblja, istaknuo je kako je suradnja s Kovačem bila izazovna, ali i vrlo vrijedna za njegov glazbeni razvoj. Nakon godinu i pol u Korni grupi, Topić je otišao u Zagreb i započeo projekt grupe Time, nakon čega je krenuo u samostalnu karijeru.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Glazbenik se u razgovoru osvrnuo i na mlađe generacije, poručivši da je za uspjeh potrebno kvalitetno raditi na vlastitim projektima i koristiti sve dostupne alate, uključujući moderne digitalne platforme. “Internet i društvene mreže nude nevjerojatne mogućnosti, ali zahtijevaju konstantno ulaganje i kreativnost,” istaknuo je.

Posebno emotivan kad se prisjeti odrastanja

Topić je posebno emotivno govorio o svom odrastanju u Jugoslaviji: “Bilo je lijepo biti Jugoslaven. Mogli ste se školovati do magistra, imati zdravstveno osiguranje i radno mjesto do mirovine, stan od tvrtke i vikendicu na moru. Ljudi su nas poštovali i osjećali smo se snažno, povezano,” prisjetio se glazbenik, naglašavajući da govori iz perspektive vremena u kojem je počinjao svoju glazbenu karijeru i gradio vlastiti san o priznanju i bendu.

Uz retrospektivu svoje karijere i društva u kojem je odrastao, Topić je prisjetio i svoje prve glazbene eksperimente, poput izrade vlastite električne gitare u mladosti, kada ih nije bilo moguće kupiti. Također je opisao kako je kroz svoj rad u bendovima usavršavao blues i soul stil, što je ostavilo neizbrisiv trag u njegovoj glazbi.

