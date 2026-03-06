Dado Topić: 'Bilo je lijepo biti Jugoslaven. Ljudi su nas poštovali i osjećali smo se snažno'
Glazbenik je nedavno proslavio 60 godina karijere, povodom čega je dao intervju za srpsku televiziju
Legendarni glazbenik Dado Topić (76) nedavno je obilježio 60 godina karijere uz dva koncerta u Beogradu, a u emisiji "360 stepeni" na srpskoj N1 televiziji, prisjetio se svojih početaka, bendova u kojima je svirao i vremena provednog u Jugoslaviji.
Topić je svoju karijeru započeo u Đavoljim eliksirima, nastavio u Dinamitima, a potom se pridružio Korni grupi, koju je osnovao Kornelije “Bata” Kovač. Prisjećajući se tog razdoblja, istaknuo je kako je suradnja s Kovačem bila izazovna, ali i vrlo vrijedna za njegov glazbeni razvoj. Nakon godinu i pol u Korni grupi, Topić je otišao u Zagreb i započeo projekt grupe Time, nakon čega je krenuo u samostalnu karijeru.
Glazbenik se u razgovoru osvrnuo i na mlađe generacije, poručivši da je za uspjeh potrebno kvalitetno raditi na vlastitim projektima i koristiti sve dostupne alate, uključujući moderne digitalne platforme. “Internet i društvene mreže nude nevjerojatne mogućnosti, ali zahtijevaju konstantno ulaganje i kreativnost,” istaknuo je.
Posebno emotivan kad se prisjeti odrastanja
Topić je posebno emotivno govorio o svom odrastanju u Jugoslaviji: “Bilo je lijepo biti Jugoslaven. Mogli ste se školovati do magistra, imati zdravstveno osiguranje i radno mjesto do mirovine, stan od tvrtke i vikendicu na moru. Ljudi su nas poštovali i osjećali smo se snažno, povezano,” prisjetio se glazbenik, naglašavajući da govori iz perspektive vremena u kojem je počinjao svoju glazbenu karijeru i gradio vlastiti san o priznanju i bendu.
Uz retrospektivu svoje karijere i društva u kojem je odrastao, Topić je prisjetio i svoje prve glazbene eksperimente, poput izrade vlastite električne gitare u mladosti, kada ih nije bilo moguće kupiti. Također je opisao kako je kroz svoj rad u bendovima usavršavao blues i soul stil, što je ostavilo neizbrisiv trag u njegovoj glazbi.
