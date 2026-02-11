Buktinja zavila mjesto u crno: Preminula žena, klima pokrenula kobni lanac - znaju se detalji

Policija je objavila detalje istrage nakon velike tragedije koja se dogodila u mjestu Bilje kod Osijeka kada je u požaru obiteljske kuće preminula žena.

Podsjetimo, u utorak tijekom jutra požar je zahvatio dvije kuće, vatrogasci su brzo reagirali, ali šok je uslijedio kad su u u dimom ispunjenoj prostoriji pronašli mrtvu 95-godišnju ženu.

"Vidjeli smo jako veliki plamen u visini, ja bih rekao tri do četiri metra tako da scena je bila jako opasna", rekao je tom prilikom Matej Eršetić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bilje za RTL Danas.

Požar je tom prilikom lokaliziran pa ugašen, a susjedna kuća spašena. Susjeda Stela rekla nam je da su u kući živjeli muškarca i njegova majka.

Iz osječko-baranjske policije potvrdili su da su napravili očevid na požarištu obiteljske u suradnji s inspektorima zaštite od požara.

"Utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja električnog vodiča klima uređaja nakon čega se proširio na skladište trgovine i krovište dvorišnih prostorija te ostatak obiteljske kuće u kojoj se nalazila 95-godišnjakinja. Ona je preminula zbog gušenja dimom dok je 70-godišnjak zadobio opekline", objavila je policija u srijedu.

U požaru su oštećeni krov, prozori te fasade na susjednoj kući u vlasništvu 56-godišnjakinje dok je u dvorištu oštećena ljuljačka i trampolin.

Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje, Čeminac i Darda. Materijalna šteta će se utvrditi naknadno.

POGLEDAJTE VIDEO Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'