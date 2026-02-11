Jeste li ikad vidjeli ovoliko empatičnu macu? Silno ju je zabrinulo zdravlje vlasnice, video je hit

Jedna brižna maca iz dagestanskog grada Kizljara upravo je postala internetski hit zahvaljujući reakciji koja je potvrdila da su i ta divna stvorenja itekako puna empatije (više o tome pročitajte ispod snimke).

Naime, junakinju viralnog videa silno je zabrinulo zdravlje njezine vlasnice, gospođe na infuziji, zbog čega se od nje nije odvajala sve dok zahvat nije dovršen.

Zapis je u nedjelju objavilo medicinsko osoblje koje je svjedočilo toj neraskidivoj ljubavi, a do danas je samo na Instagramu skupio više od 4,5 milijuna pregleda uz napomenu da su ga mnogi "posudili" i prenijeli na svoje kanale na društvenim mrežama.

"Ovo je najčišća uzajamna ljubav bez granica. Maca je bila nevjerojatno zabrinuta za vlasnicu te je grdila našeg bolničara očima", napisali su na Instagramu svjedoci te predivne scene koju će mnogi među vama zasigurno više puta pogledati.

Razumiju li mačke naše osjećaje: Znanost iza zagonetnog predenja

Stoljećima su psi nosili titulu čovjekova najboljeg prijatelja, dok su mačke često bile percipirane kao neovisna i suzdržana stvorenja koja s ljudima stupaju u interakciju isključivo pod vlastitim uvjetima.

No, rastući broj znanstvenih istraživanja nudi znatno složeniju sliku, otkrivajući da su naši mačji suputnici daleko usklađeniji s ljudskim emocijama nego što smo ikada mislili.

Mit o hladnoj i indiferentnoj mački polako se ruši pred dokazima koji upućuju na duboku emocionalnu povezanost.

Kako mačke čitaju ljude

Sposobnost mačaka da percipiraju naše raspoloženje nije magija, već rezultat iznimno izoštrenih osjetila i kognitivnih sposobnosti.

One koriste kombinaciju vizualnih, zvučnih i kemijskih signala kako bi stvorile cjelovitu sliku našeg emocionalnog stanja.

Pažljivo promatraju naš govor tijela, od spuštenih ramena do namrštenih obrva, te prepoznaju promjene u izrazima lica. Mačka će vjerojatnije prići vlasniku koji se smiješi, dok će izbjegavati osobu koja je namrgođena ili izbjegava kontakt očima.

Osim vizualnih znakova, mačke su majstori u tumačenju auditivnih signala. Tonalne promjene u našem glasu govore im mnogo. Mekan i nježan ton djeluje umirujuće, dok će glasan i oštar glas često uzrokovati da potraže sklonište.

Zvuk plača mogu protumačiti kao znak nevolje i reagirati tako da se približe i ponude utjehu ili se, ovisno o svom karakteru, povuku ako ih situacija čini tjeskobnima.

Moć mirisa u prepoznavanju emocija

Jedan od najfascinantnijih aspekata mačje percepcije leži u njihovom osjetilu njuha. Nedavna studija talijanskih znanstvenika istražila je mogu li mačke doslovno nanjušiti ljudske emocije.

U eksperimentu su mačkama predstavljeni uzorci znoja muškaraca koji su bili izloženi različitim emocionalnim stanjima: strahu, sreći, fizičkom stresu i neutralnom stanju. Rezultati su bili nedvosmisleni.

Mačke su pokazale značajno više znakova stresa i opreza kada su bile izložene mirisu povezanim sa strahom, u usporedbi s neutralnim mirisima ili onima od fizičkog napora. Ovo otkriće potvrđuje da kemijski signali koje naša tijela otpuštaju kada smo pod stresom ne prolaze nezapaženo kod naših ljubimaca.

Od prepoznavanja do reakcije

Jednom kada mačka prepozna emocionalno stanje svog vlasnika, njezina reakcija može varirati, ali rijetko izostaje. Ponašanje koje slijedi često je odraz duboke povezanosti i onoga što znanstvenici nazivaju "emocionalnom zarazom".

Zrcaljenje, utjeha i socijalno referenciranje

Ponekad će mačka zrcaliti raspoloženje svog vlasnika. Tjeskobni i napeti vlasnici često imaju mačke koje pokazuju više znakova stresa. S druge strane, mnoge mačke aktivno pokušavaju pružiti utjehu.

Kada osjete tugu, mogu pojačati takozvana afilijativna ponašanja: češće će se maziti, trljati o noge, presti ili "mijesiti" šapicama, ponašanje koje vuče korijene iz najranije dobi i simbolizira sigurnost i povezanost.

Predenje, pritom, nije samo znak zadovoljstva; niske frekvencije predenja imaju terapeutski učinak, smirujući i mačku i osobu u njezinoj blizini.

Mačke također koriste tehniku poznatu kao socijalno referenciranje. U nepoznatim ili potencijalno opasnim situacijama, promatrat će reakciju svog vlasnika kako bi procijenile kako se trebaju ponašati.

Ako je vlasnik miran i pozitivan prema novom objektu u sobi, veća je vjerojatnost da će i mačka biti opuštena. Ako vlasnik pokaže strah, mačka će tu emociju "pokupiti" i vjerojatno postati oprezna.

Empatija ili sofisticirano učenje?

Iako je primamljivo mačje reakcije nazvati čistom empatijom, znanstvena zajednica ostaje oprezna. Postoji debata o tome je li njihovo ponašanje rezultat istinskog suosjećanja ili iznimno sofisticiranog oblika naučenog ponašanja.

Moguće je da su mačke tijekom tisućljeća suživota s ljudima naučile prepoznavati uzorke. Primjerice, naučile su da plakanje (specifičan zvuk i ponašanje) često prethodi maženju i dodatnoj pažnji ako ponude utjehu.

Na taj način, njihovo umirujuće ponašanje biva pozitivno potkrijepljeno, što ga učvršćuje. No, bez obzira na to radi li se o "pravoj" empatiji ili vrhunskoj prilagodbi, krajnji rezultat je isti: snažna veza koja obogaćuje i ljudski i mačji život.

Sljedeći put kada se osjećate potišteno, a vaša se mačka sklupča uz vas i počne presti, znajte da to vjerojatno nije slučajnost. Bilo da se radi o urođenom suosjećanju ili naučenoj brizi, ona je tu za vas, potvrđujući da je veza koju dijelite dublja i značajnija nego što se na prvi pogled čini.