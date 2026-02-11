Naglo zatvorili nebo iznad američkog grada! Svi šute o razlozima, ali avione mogu i rušiti?

Američka savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) iznenada je obustavlja sve letove prema i iz Međunarodne zračne luke El Paso u Teksasu na 10 dana.

Nagla obustava letova iznad El Pasa, kao i dijela južnog Novog Meksika, uvedena je zbog "posebnih sigurnosnih razloga", navodi se na internetskoj stranici FAA-e.

U obavijesti FAA-e područje je klasificirano kao "(nacionalni) obrambeni zračni prostor", a navodi se da piloti koji prekrše ograničenje mogu biti presretnuti, zadržani i da ih policija može ispitati, objavio je CNN.

Također se upozorava da se protiv pilota koji ne poštuju zabranu mogu poduzeti dodatne mjere, uključujući suspenziju letačkih certifikata i kaznene prijave, te da američka vlada "može upotrijebiti smrtonosnu silu" ako zrakoplov predstavlja "neposrednu sigurnosnu prijetnju".

Aerodrom s milijunskim brojem putnika

Na stranicama Međunarodne zračne luke El Paso, u prvih 11 mjeseci prošle godine, imali su gotovo 3,5 milijuna putnika.

Zračna luka opisuje se kao ulazna točka za zapadni Teksas, južni Novi Meksiko i sjeverni Meksiko.

Očekuje se da će zatvaranje zračnog prostora izazvati velike poremećaje u El Pasu, važnom industrijskom središtu, rekao je za CNN Robert Moore, osnivač i izvršni direktor portala El Paso Matters.

"Ovdje nismo vidjeli ništa slično barem od 11. rujna, kada je sav zračni promet bio obustavljen", rekao je.

CNN je zatražio dodatne informacije od FAA-e i Međunarodne zračne luke El Paso.

Ne navode razlog zatvaranju zračnog prostora

NBC News također navodi kako se ne znaju pravi razlozi ovako dramatičnog zatvaranja zračnog prostora, ali navode da El Paso graniči s Meksikom i da je to 23. je najnaseljeniji grad u zemlji prema popisu stanovništva iz 2020. godine.

Zračna luka potvrdila je razvoj događaj, navodeći da su svi letovi, "uključujući komercijalni, teretni i opći zrakoplovni", prizemljeni.

"Putnici bi trebali kontaktirati svoje zrakoplovne tvrtke kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta", dodali su.

Gradski vijećnik Chris Canales u objavi na Facebooku rekao je da je pokušavao dobiti više informacija o zatvaranju.

"Nemamo razloga vjerovati da postoji bilo kakva neposredna sigurnosna prijetnja El Pasu, ali još uvijek nemamo razlog koji bi dala FAA ili bilo koja savezna vlast, a taj nedostatak objašnjenja očito potiče strah i nagađanja u našoj zajednici", rekao je.

"Ono što je posebno zabrinjavajuće jest to što se čini da nije bilo prethodne obavijesti lokalnoj vlasti, vodstvu zračne luke, pa čak ni lokalnoj kontroli zračnog prometa ili lokalnom vojnom vodstvu", dodao je.

Ako bi se zračna luka morala zatvoriti na 10 dana, rekao je da bi ekonomski udar za grad "mogao biti 40-50 milijuna dolara ili više".

