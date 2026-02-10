Zbog Epsteina se trese svijet! Maxwell traži pomilovanje: Što će reći o Trumpu i Clintonu?

SKANDAL ZA SKANDALOM /

Ghislaine Maxwell, osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima i pomaganja Jeffreyu Epsteinu, odlučila je iskoristiti svoje pravo na šutnju pred kongresnim odborom. Kada su je upitali o potencijalnim supočiniteljima, Maxwell je izjavila: "Željela bih odgovoriti na Vaše pitanje, ali po savjetu svojih odvjetnika s poštovanjem odbijam odgovoriti na ovo pitanje i sva s njim povezana pitanja."

Njezin odvjetnik, David Markus, otkrio je da bi Maxwell pristala svjedočiti ukoliko bi joj bivši predsjednik Donald Trump odobrio pomilovanje, naglašavajući: "Gospođa Maxwell spremna je govoriti u potpunosti i iskreno, ako joj predsjednik Trump odobri pomilovanje."

Demokratska zastupnica Melanie Stansbury komentirala je situaciju rekavši: "Vrlo je jasno da je to poruka koju pokušava poslati izravno samom Donaldu Trumpu."

U kontekstu istrage, bivši predsjednički par Clinton očekuje se da će svjedočiti pred kongresnim odborom. S druge strane, Trumpov ministar trgovine Howard Lutnick izjavio je: "Ručali smo na otoku. To je točno - otprilike sat vremena. I otišli smo zajedno, sa svom mojom djecom, dadiljama i suprugom. Bili smo na obiteljskom odmoru."

U Velikoj Britaniji, pritisak raste na kraljevsku obitelj jer se bivšeg princa Andrewa istražuje zbog optužbi da je dijelio povjerljive informacije s Epsteinom. Član odbora Ro Khanna izjavio je: "Kralj mora odgovoriti na to što je znao i što je znao o Andrewu."

Britanski premijer Keir Starmer, suočen s političkim skandalom vezanim uz veleposlanika Petera Mandelsona, izjavio je: "Nikada neću odustati od mandata koji mi je dan da promijenim ovu zemlju."