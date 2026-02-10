FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKANDAL ZA SKANDALOM /

Zbog Epsteina se trese svijet! Maxwell traži pomilovanje: Što će reći o Trumpu i Clintonu?

Ghislaine Maxwell, osuđena na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima i pomaganja Jeffreyu Epsteinu, odlučila je iskoristiti svoje pravo na šutnju pred kongresnim odborom. Kada su je upitali o potencijalnim supočiniteljima, Maxwell je izjavila: "Željela bih odgovoriti na Vaše pitanje, ali po savjetu svojih odvjetnika s poštovanjem odbijam odgovoriti na ovo pitanje i sva s njim povezana pitanja."

Njezin odvjetnik, David Markus, otkrio je da bi Maxwell pristala svjedočiti ukoliko bi joj bivši predsjednik Donald Trump odobrio pomilovanje, naglašavajući: "Gospođa Maxwell spremna je govoriti u potpunosti i iskreno, ako joj predsjednik Trump odobri pomilovanje."

Demokratska zastupnica Melanie Stansbury komentirala je situaciju rekavši: "Vrlo je jasno da je to poruka koju pokušava poslati izravno samom Donaldu Trumpu."

U kontekstu istrage, bivši predsjednički par Clinton očekuje se da će svjedočiti pred kongresnim odborom. S druge strane, Trumpov ministar trgovine Howard Lutnick izjavio je: "Ručali smo na otoku. To je točno - otprilike sat vremena. I otišli smo zajedno, sa svom mojom djecom, dadiljama i suprugom. Bili smo na obiteljskom odmoru."

U Velikoj Britaniji, pritisak raste na kraljevsku obitelj jer se bivšeg princa Andrewa istražuje zbog optužbi da je dijelio povjerljive informacije s Epsteinom. Član odbora Ro Khanna izjavio je: "Kralj mora odgovoriti na to što je znao i što je znao o Andrewu."

Britanski premijer Keir Starmer, suočen s političkim skandalom vezanim uz veleposlanika Petera Mandelsona, izjavio je: "Nikada neću odustati od mandata koji mi je dan da promijenim ovu zemlju." Pogledajte prilog Andrijane Čičak Božić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.2.2026.
19:37
Andrijana Čičak Božić
Jeffrey EpsteinGhislaine MaxwellDonald TrumpUjedinjeno KraljevstvoKeir Starmer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx