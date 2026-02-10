Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'

Velika tragedija dogodila se u mjestu Bilje kod Osijeka. U požaru obiteljske kuće i poslovnog prostora smrtno je stradala jedna osoba. Požar je izbio u utotak ujutro i zahvatio dvije kuće, brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je, no u jednoj od dimom ispunjenih prostorija pronađena je mrtva starija ženska osoba.

„I vatra i dim je bio zajedno, veliki plamen je bio“, svjedoči Mile iz Bilja. Strašan prizor dočekao je i vatrogasce koji su prvi došli na požarište.

„Vidjeli smo jako veliki plamen u visini, ja bih rekao tri do četiri metra tako da scena je bila jako opasna.“ kaže Matej Eršetić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bilje.

Požar je zahvatio dvije kuće i gospodarske objekte, a u prostorijama se nalazila i jedna osoba. „Jedan dio vatrogasaca je odmah krenuo u potragu za unesrećenom osobom dok je drugi dio vatrogasaca sanirao sam požar, nažalost dok smo došli do unesrećene osobe ona je već bila preminula na licu mjesta.“ kaže Bruno Zvonarić, voditelj vatrogasne smjene JVP Grada Osijeka.

Vatra zahvatila i susjede

Vatrogasci su se borili s vatrom koja je zahvatila i susjednu kuću.

„Ova kuća pored nas gdje je razvoj plamena koji je bio u razbuktaloj fazi krenuo je i na ovu kuću gdje su dečki spasili i odsjekli ovaj sektor i krenuli su na unutarnju navalu samog stambenog objekta. Radi se o poslovnom prostoru koji je u dvorištu kuće gdje sada vidite iza mene da oni još uvijek gase taj dio“, kaže Zoran Pakšec, glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.

Požar je lokaliziran pa ugašen, a susjedna kuća spašena. „Prozori su malo popucali i fasada s ove strane od njihove kuće. Tu je živio gospodin Josip i njegova mama“, kaže Stela iz Bilja.

Informaciju o tragediji i smrtno stradaloj ženi u požaru potvrdili su i u policiji. „Da je u obiteljskoj kući došlo do požara u kojem je jedna osoba smrtno stradala, radi se ženi koja ima 95 godina“, kaže Edita Roterbauer, glasnogovornica PU osječko-baranjske.

Na području Osječko-baranjske županije prošle su godine bile 683 požarne intervencije. 301 požar na objektima, 316 na otvorenom prostoru, 52 na vozilima u prometu i 14 u industrijskim postrojenjima. Nažalost, sa 16 smrtnih ishoda. Uzrok ovog požara u Bilju u kojem je ugašen još jedan život trebao bi utvrditi policijski očevid.