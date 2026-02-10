FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI DETALJI INCIDENTA /

Poznat uzrok požara na putničkom vlaku kod Osijeka

Poznat uzrok požara na putničkom vlaku kod Osijeka
×
Foto: Screenshot/x Prosjecnispikic

Požar se dogodio u nedjelju uvečer, nešto poslije 20 sati, a buknuo je na motoru putničkog motornog vlaka br. 6324

10.2.2026.
12:37
Hina
Screenshot/x Prosjecnispikic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Curenje goriva na ispušnu cijev uzrok je nedavnog požara na putničkom vlaku koji se dogodio u blizini željezničkog stajališta Dopsin kod Osijeka, izvijestila je u utorak osječko-baranjska policija.

Požar se dogodio u nedjelju uvečer, nešto poslije 20 sati, a buknuo je na motoru putničkog motornog vlaka br. 6324 tijekom prometovanja na relaciji Slavonski Šamac-Osijek.

Vlakom je upravljao 40-godišnji strojovođa, koji je požar ugasio protupožarnim aparatima.

Policijskim očevidom, u suradnji s inspektorima zaštite od požara, utvrđeno je da je do požara došlo zbog pucanja vijka mlaznice i curenja goriva na ispušnu cijev.

U trenutku izbijanja požara u vlaku se nalazio i kondukter te stotinjak putnika, a ozlijeđenih nije bilo. Putnici su prekrcani u drugi vlak, koji je oštećeni vlak dovukao do ranžirnog kolodvora u Osijeku, napominju u policiji.

VlakOsijekPožarUzrok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx