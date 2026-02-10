Poznat uzrok požara na putničkom vlaku kod Osijeka

Curenje goriva na ispušnu cijev uzrok je nedavnog požara na putničkom vlaku koji se dogodio u blizini željezničkog stajališta Dopsin kod Osijeka, izvijestila je u utorak osječko-baranjska policija.

Požar se dogodio u nedjelju uvečer, nešto poslije 20 sati, a buknuo je na motoru putničkog motornog vlaka br. 6324 tijekom prometovanja na relaciji Slavonski Šamac-Osijek.

Vlakom je upravljao 40-godišnji strojovođa, koji je požar ugasio protupožarnim aparatima.

Policijskim očevidom, u suradnji s inspektorima zaštite od požara, utvrđeno je da je do požara došlo zbog pucanja vijka mlaznice i curenja goriva na ispušnu cijev.

U trenutku izbijanja požara u vlaku se nalazio i kondukter te stotinjak putnika, a ozlijeđenih nije bilo. Putnici su prekrcani u drugi vlak, koji je oštećeni vlak dovukao do ranžirnog kolodvora u Osijeku, napominju u policiji.