Trgovci varaju na sniženjima, a znate li kako im pomažemo? 'Jednostavno nisu skloni tome'

Lov na niske cijene još traje, kao i posljednji dani zimskog sezonskog sniženja.

"Ima proizvoda na sniženju iako je već kraj ali nađe se. Neke stvari su snižene sa 60 eura na 20, tako da nađe se", kaže Adriana iz Zagreba. Online ne kupuje, samo u fizičkim trgovinama.

"Zato što dosta često znaju ucjenjivati s time da moraš kupit dva proizvoda da imaš besplatnu dostavu. Ili dostava bude skuplja nego proizvod na sniženju", pojašnjava.

No ima i onih koje ni izlozi prepuni ponuda ne mogu namamiti u trgovinu.

"Piše od 4,99 pa najniža cijena bude 20 eura. To su samo marketinški trikovi da dođemo", primjećuje Mirna iz Zagreba.

Prema rezultatima istraživanja Europske komisije, u Hrvatskoj gotovo svi kupuju na sniženjima, najviše se troši na obuću, odjeću i hranu. Čak 72 posto ispitanika naišlo je na lažna sniženja, a 91 posto bio je razočaran ponudom.

Europarlamentarka Biljana Borzan kaže: "Trgovci često znajući da psihološki kupovanje na sniženjima građanima stvara određenu ugodu jer imaju osjećaj da su uštedjeli, pa se često stavi da je cijena snižena koja je bila puna cijena prije sniženja."

A građani, prema rezultatima istraživanja Komisije ne vjeruju da Vlada štiti njihova prava te više vjeruju potrošačkim udrugama. Odakle pak potvrđuju da naši potrošači – nisu dovoljno informirani.

"Naši potrošači nisu skloni prijavljivati, mi evo kad god su ta sniženja kažemo, sve što otkrijete da nije u skladu sa Zakonom – prijavite. Ljudi nama javljaju da mi prijavimo. Jednostavno nisu skloni tome. A nije dostatna ta kontrola ni koju Državni inspektorat provodi", kaže Ana Knežević, udruga za zaštitu potrošača.

No tržišna inspekcija Državnog inspektorata za vrijeme ovih i ostalih sniženja – provodi nadzor. Pa je tako prema njihovim preliminarnim rezultatima od 27. prosinca odrađeno njih 165, utvrđena su 22 prekršaja. I to zbog neisticanja cijena, najniže cijene, uvjeta prodaje, isticanja nekoliko cijena, a u 3 slučaja istaknuta je kriva.

Osim ovih prijevara, u Europskoj komisiji upozoravaju i ona one raširene u online trgovinama, posebice na kineskim platformama.

"Većina toga što se prodaje na tim platformama nije u skladu s našim zakonima u smislu da ima kemikalija koje su štetne i opasne, da fizička svojstva nisu u skladu s našim zakonima i slično, osobito – opasno za djecu", upozorava Borzan.

Kako bi zaštitila potrošače, Komisija je pokrenula tužbe, a od srpnja i dodatne carine na male pakete.