U Svetoj dolini niče kontroverzan projekt, mještani zabrinuti: 'To područje će biti drugačije'

Machu Picchu oduvijek je bio teško dostupan, ali nova zračna luka uskoro će to promijeniti. U praksi, to znači, dovest će 200 posto više posjetitelja. Ipak, stanovnici nisu zadovoljni.

Dolazak do svetog grada Inka, Machu Picchua, nije lak i to namjerno: Inke su odabrale ovo mjesto visoko na planinskoj padini u amazonskoj kišnoj šumi upravo zato što su htjele da ostane skriveno.

Foto: Dick Keely/imagesource/profimedia

Ipak, svakoga dana tisuće putnika hodočaste u peruansku Svetu dolinu da bi vidjeli ovo drevno čudo Južne Amerike, piše BBC.

Neki stižu pješice četverodnevnim planinarenjem kroz Ande, drugi automobilom ili taksijem odlaze do vlaka, a zatim se ukrcavaju u autobus za 30 putnika. Nakon uspona izrazito strmom serpentinskom cestom, dolazi se točno pred vrata ovog grada u oblacima.

To je samo dio puta. Tome prethodi let u Limu, zatim domaći let u Cusco, slijede dva sata putovanja u Svetu dolinu i nekoliko dana prilagodbe velikoj nadmorskoj visini.

Foto: Leonardo Diaz Romero/alamy/profimedia

Ukratko, Machu Picchuu je sve, samo ne brzo putovanje i zbog toga, za mnoge putnike nije izvedivo.

Peruanska vlada nada se to promijeniti izgradnjom međunarodne zračne luke Chinchero na periferiji Chinchera - povijesnog andskog grada poznatog po tradicionalnoj tkalačkoj zajednici.

Zračna luka omogućila bi putnicima da u potpunosti zaobiđu Limu ili glavni grad Inka, Cusco.

Skratilo bi to putovanje do Machu Picchua za sate, ako ne i dane.

Foto: Leonardo Diaz Romero/alamy/profimedia

Posljednjih devet godina, mjesto na kojem treba niknuti zračna luka prašnjavo je gradilište. Zbog kašnjenja radova, očekivalo se da će se zračna luka otvoriti ove godine, ali dužnosnici procjenjuju da će biti dovršena krajem 2027.

Nije to jedini razlog zbog kojeg je ova tema kontroverzna.

Iako zagovornici kažu da će zračna luka donijeti ogroman gospodarski poticaj nerazvijenoj regiji, a projekt vrijedan oko 574 milijuna eura stvoriti više od 5 tisuća radnih mjesta samo u građevinarstvu te korist za oko milijun stanovnika koji rade u turizmu ili su vezani uz njega - mnogi obližnji operateri i vodiči stali su uz autohtone zajednice, arheologe i konzervatore koji prosvjeduju protiv projekta.

Foto: Markus Mainka/imagebroker/profimedia

Razlog su kulturni i ekološki problemi.

Sveta dolina proteže se od Cusca do maglovitih šuma oko Machu Picchua i bila je duhovno i administrativno središte carstva Inka.

Izvorne ceste Inka, sustavi za navodnjavanje, građevine i rudnik soli u unutrašnjosti, koriste se stoljećima.

Ugrožavanje slivova, staništa...?

Protivnici zračne luke upozoravaju da njezina izgradnja ugrožava slivove, staništa divljih životinja i mjesta baštine prije i poslije Inka.

Luis Flores, vodič u Explori, odrastao je u Svetoj dolini. Otkad je prije više od desetljeća najavljena izgradnja zračne luke, Flores kaže da su obitelji oko Chinchera počele prodavati svoje poljoprivredno zemljište.

Foto: Janek/alamy/profimedia

Velik dio tog zemljišta je od tada razvijen, a umjesto malih farmi koje uzgajaju krumpir, kukuruz, grah i kvinoju za lokalna tržišta, sada postoje "kuće posvuda, posvuda", kaže Flores. "S desecima aviona koji slijeću i polijeću, to područje će biti drugačije", upozorava.

"Različite hotelske tvrtke kupit će više zemljišta kako bi izgradile više hotela", nastavlja Flores. "Trebat će nam više sadržaja za turiste. To znači da ćemo izgubiti mnogo usjeva."

Lizbeth Lopez Becerra, vodič za Machu Picchu sa sjedištem u Cuscu, vidi potencijalne koristi za turistički sektor, ali smatra da je potrebna "pravilna analiza" utjecaja i potpuno preispitivanje infrastrukture područja. Regija je već preopterećena, upozorava ona. Na usamljenoj cesti koja vodi u i iz Cusca, "kaos" je svakog vikenda, dodaje.

Foto: Erik Gonzalez/alamy/profimedia

Neke zajednice suočavaju se s nestašicom vode, infrastruktura za recikliranje ne postoji, a rješenja za gospodarenje otpadom također su preopterećena.

Zabrinut je i Unesco koji pomno prati projekt izgradnje zračne luke.

Organizacija upozorava da bi neadekvatno upravljanje Machu Picchuom moglo ugroziti ovaj dio svjetske baštine.

Peruansko Ministarstvo kulture trenutačno ograničava dnevni broj posjetitelja između 4.500 i 5.600 ljudi, ovisno o sezoni.

Foto: Matyas Rehak/alamy/profimedia

Budući da se maksimalni broj posjetitelja ponekad ne ispuni - osobito tijekom niske sezone od studenog do lipnja - nagli porast broja posjetitelja mogao bi ovo krhko mjesto dovesti do njegovih granica.

Efrain Valles Morales, vodič koji radi u Svetoj dolini već 25 godina, kaže da nije najveći problem broj posjetitelja, već "upravljanje turizmom".

Smatra da putnici mogu pomoći zaštiti kulturne i ekološke baštine ovog područja ako borave, jedu i istražuju dolinu na način da njihov novac odlazi zajednici i uključuje istinsku kulturnu razmjenu.

Foto: Irina Brester/alamy/profimedia

Dobar primjer toga su organizacije koje rade sa ženama nosačima na stazi Inka i modeli ugostiteljstva poput Sol y Luna ili Explore sa svojim lokalnim obrazovnim inicijativama. Nova opcija noćenja u Urubambi, Las Casitas del Arco Íris, doprinosi prihodima susjednoj neprofitnoj organizaciji koja financira obrazovanje, igrališta, programe prehrane, stomatološku skrb i još mnogo toga za stotine učenika osnovnih škola.

Foto: Interfoto/travel, Interfoto/alamy/profimedia

Dobar primjer su i turistički operateri koji su započeli s obukom vodiča kako bi diverzificirali atrakcije koje promoviraju: primjerice, zanemarene atrakcije poput kanjona Chonta, lunarnog astronomskog opservatorija Killa Rumiyoq i opsežnih pretkolumbovskih poljoprivrednih terasa u Suriteu, koje se nalaze na sat ili dva vožnje od buduće zračne luke.

Foto: Steve Smith/tetra Images/profimedia

Zračna luka mogla bi pomoći u promociji tih malo poznatih, a nedovoljno cijenjenih lokacija, čime bi se rasteretila glavna atrakcija - Machu Picchu.

