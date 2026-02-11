FREEMAIL
SNIMILI INTIMNI SPOT /

Dugo ga je skrivala od javnosti: Remi napokon predstavila samozatajnog supruga

Foto: The Victory Lap Films

Pjevačica je u sklopu nove pjesme otkrila i tko je muškarac koji je osvojio njezino srce

11.2.2026.
14:08
Hot.hr
The Victory Lap Films
Nakon što je samostalnim prvijencem „Sloboda” šokirala i oduševila publiku radikalnim vizualnim potezom i obrijanom glavom, Mirela Priselac Remi (46) se vraća s još osobnijom glazbenom pričom. Njezin novi singl „Kradljivci” donosi intimnu ispovijest o ljubavi koja se ne podrazumijeva, već se svakodnevno krade.

Posebnu emotivnu težinu pjesmi daje i video spot u kojem Remi, poznata po čuvanju privatnosti, prvi put javnosti otkriva svog supruga. Njihova prirodna, nenametljiva bliskost nosi cijeli vizual i savršeno prati emotivnu srž pjesme.

„‘Kradljivci’ su pjesma o malim, ukradenim trenucima u danu. O onima u kojima svjesno varamo obaveze, stres i kaos svakodnevice kako bismo izabrali ljubav. Poruka je jasna: ukradi vrijeme za sebe i za onoga koga voliš”, poručuje Remi.

 

Drugi samostalni singl

U pjesmi i pratećem spotu ogoljuje pojam intime i vraća ga njegovu izvornom značenju. Intima, kako ističe, nije samo fizička bliskost, već i pogled, dodir, tišina i prisutnost, trenuci koji vezu čine živom i bez kojih ljubav polako blijedi. 

Spot potpisuje The Victory Lap Films, autorski tim zaslužan i za vizualno snažnu „Slobodu”. „Kradljivci” su drugi Remin samostalni singl i ujedno snažna najava albuma „Gola”, koji obećava još dublje, iskrenije i hrabrije otvaranje.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od pedofilije i iskorištavanja maloljetnica do kompleksnije priče o perveziji kao sredstvu ucjene

