Izrael žestoko udario na Teheran i Bejrut: Iran otvara prolaz za jednu zemlju u Hormuškom tjesnacu

Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut, dok SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok, a predsjednik Donald Trump saveznike iz NATO-a nazvao je kukavicama zbog njihova oklijevanja da pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Više od 2000 ljudi ubijeno je otkako su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače, dok američki dužnosnici sve više djeluju zabrinuto zbog znakova da bi se rat mogao dodatno proširiti, ulazeći u četvrti tjedan.

Izrael je u subotu rekao da napada lokacije Hezbolaha u glavnom gradu Libanona pojačavanjem zračnih napada usmjerenih na tu skupinu koju podržava Iran. Najsmrtniji je to napad u ratu protiv Irana otkako je Hezbolah pucao na Izrael u znak podrške Teheranu 2. ožujka.

Izrael je u subotu također pokrenuo nove napade na Iran, uključujući i na glavni grad Teheran, priopćila je njegova vojska.

Iran će pustiti japanske brodove?

Vitalna energetska infrastruktura u Iranu i susjednim zaljevskim državama također je napadnuta, a cijene nafte skočile su za 50 posto od početka rata, prijeteći globalnim gospodarskim šokom.

Američka zrakoplovna kompanija United Airlines priopćila je da će smanjiti svoje planirane letove za pet posto u drugom i trećem tromjesečju, imajući u vidu mogućnost dugotrajno viših cijena nafte.

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren za većinu brodova otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Trump je u petak nazvao američke saveznike "kukavicama" jer su odbili pomoći u otvaranju tjesnaca dok traju borbe.

Nekoliko saveznika, koji nisu konzultirani prije rata, obećalo je pridružiti se "odgovarajućim naporima" kako bi se osigurao siguran prolaz kroz tjesnac, a Njemačka i Francuska rekle su da prvo moraju prestati borbe. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će razgovarati s Trumpom ovog vikenda.

Iran je spreman pustiti brodove povezane s Japanom kroz Hormuški tjesnac, izvijestio je u subotu Kyodo News, pozivajući se na iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija. Japan dobiva oko 90 posto svojih pošiljki nafte preko tjesnaca.

Bijela kuća, u nastojanju da poveća ponudu i snizi cijene, izjavila je da će odustati od sankcija na 30 dana kako bi omogućila prodaju 140 milijuna barela iranske nafte koja stoji na tankerima zbog rata. Administracija je prethodno ublažila sankcije na sličnu količinu sankcionirane ruske nafte.

Izraelska vojska izjavila je prije svojih subotnjih napada da je izdala upozorenja na evakuaciju za sedam naselja u južnim predgrađima Bejruta. U Libanonu je u izraelskim napadima ubijeno više od 1000 ljudi, a više od milijun je raseljeno.

Amerikanci protiv slanja kopnenih trupa

U petak je izraelska vojska izvela dva velika vala zračnih napada na Teheran i središnji Iran, a Izrael se suočio s višestrukim valovima raketnih napada iz Irana, prema izraelskoj vojsci.

Dok su muslimani diljem regije počeli slaviti Ramazanski bajram, kojim je u petak navečer završio ramazan, mjesec posta, a Iranci obilježavaju Novruz, perzijsku Novu godinu, novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je poruku prkosa.

Hamenei, koji nije viđen u javnosti od izraelskog napada u kojem je prvog dana rata ubijen njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, rekao je da su Iranci odgovorili jedinstvom i otporom te "zadali dezorijentirajući udarac neprijatelju".

Američki obavještajni dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da Hameneijeva izjava postavlja pitanja o njegovu stanju, budući da se njegov otac tradicionalno za Novu godinu obraćao videom.

Tri američka dužnosnika rekla su u petak za Reuters da će se 2500 marinaca, zajedno s amfibijskim jurišnim brodom Boxer i pratećim ratnim brodovima, rasporediti u regiju, iako nisu rekli kakva će biti njihova uloga.

Nova anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da gotovo dvije trećine Amerikanaca vjeruje da će Trump narediti trupama da krenu u veliki kopneni rat, a samo sedam posto ih podržava takav potez.

Dva dužnosnika rekla su da nije donesena odluka o tome hoće li se trupe poslati u Iran. Izvori su rekli Reutersu da bi moguće mete mogle uključivati ​​iransku obalu ili izvozno središte nafte na otoku Hargu.

Trump je u četvrtak rekao da "ne šalje trupe nikamo", kada ga je novinar pitao o planovima, dodajući: "I da šaljem, sigurno vam to ne bih rekao."

Trump je rekao da su Sjedinjene Države blizu postizanja svojih ciljeva u ratu, koji uključuju degradaciju iranske vojske i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja, te da bi mogle smanjiti svoje vojne napore.

