Dvije zaljevske zemlje na korak do otvorenog rata s Iranom: 'Strpljenje nije neograničeno'

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) sve su bliže otvorenoj suradnji s američkim i izraelskim snagama, izvijestio je Wall Street Journal.

Kontinuirani iranski napadi ugrožavaju infrastrukturu i ekonomiju ove dvije zelje, a njihovi nedavni potezi već sada olakšavaju SAD-u izvođenje zračnih napada, što otvara novu frontu udara na iranske financije.

Iako obje zemlje još uvijek nisu otvoreno rasporedile svoje vojske, pritisak iz dan u dan raste.

'Strpljenje nije neograničeno'

Zaljevske nacije ranije su isticale da ne žele prijeći crvenu liniju i ući u direktan sukob s Iranom. Međutim, kako Teheran prijeti preuzimanjem veće kontrole nad energetski bogatom regijom i strateški važnim Hormuškim tjesnacem, situacija se drastično mijenja.

Prema navodima izvještaja, Saudijska Arabija nedavno je dozvolila američkim snagama korištenje zračne baze "Kralj Fahd" na zapadu Arapskog poluotoka, iako je Rijad ranije izričito tvrdio da neće ustupati svoje objekte i zračni prostor za napade na Iran.

"Strpljenje Saudijske Arabije prema iranskim napadima nije neograničeno. Svako uvjerenje da zaljevske zemlje nisu sposobne odgovoriti, predstavlja pogrešnu procjenu," izjavio je prošloga tjedna saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan nakon serije napada na zaljevsku energetsku infrastrukturu.

Izvori WSJ-a ističu da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman sada itekako spreman ponovno uspostaviti sustav vojnog odvraćanja te da je blizu donošenja odluke o pridruživanju napadima.

Jedan od izvora za medij je naglasio da je "samo pitanje vremena kada će Kraljevina ući u rat".

Zamrzavanje iranske imovine

Kako se rat približava svom prvom mjesecu, Ujedinjeni Arapski Emirati započeli su oštar obračun s iranskom imovinom.

Vlasti UAE-a nedavno su zatvorile Iransku bolnicu i Iranski klub u Dubaiju. Prema navodima zdravstvenih vlasti Dubaija, ovi objekti više nisu u funkciji, a isključeni su im i svi komunikacijski kanali.

"Određene institucije koje su direktno povezane s iranskim režimom i Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC) bit će zatvorene u okviru ciljanih mjera, nakon što je utvrđeno da su zloupotrijebljene za promoviranje agendi koje krše zakone UAE-a", priopćili su vladini dužnosnici.

Emirati, koji su godinama služili kao glavno financijsko uporište za iranske kompanije, upozorili su Teheran da bi mogli zamrznuti milijarde dolara iranske imovine.

UAE trenutno lobira protiv bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre koji bi iranske vojne kapacitete ostavio netaknutima, a bliskoistočni saveznici u stalnoj su komunikaciji s Trumpovom administracijom.

