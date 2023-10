Glumica Helen Mirren ima 78 godina i izgleda prekrasno. Sada je podijelila svoje vrhunske savjete kako izgledati mladoliko i osjećati se fantastično. Helen uživa u svakoj sekundi života i zna se s vremena na vrijeme počastiti nekom ne baš zdravom hranom i ima opuštenu rutinu vježbanja, piše Bright Side.

Ne treba vam komplicirana rutina uljepšavanja kako bi vaša koža izgledala sjajno, a Helen Mirren ima kratku rutinu. Rekla je: “Skidam šminku sredstvom za čišćenje, zatim poprskam lice vodom prije nego što sve obrišem flanelom. U mojoj kupaonici kod kuće pronaći ćete veliku hrpu flanela (oko 10), sve naslagane pored umivaonika jer ja koristim jedan i onda ga stavim ravno u pranje.”

Ona također želi povremeno uživati u nezdravoj hrani. “Preuzmite kontrolu nad svojom prehranom i pronađite ono zbog ćete se osjećati dobro. Ja sam prva za ribu i krumpiriće, ali ono što stavljate u svoje tijelo utječe na to kako se osjećate", rekla je.

Jednostavna rutina

Helen Mirren slijedi ovu 12-minutnu vježbu za koju kaže da je učinkovita. U intervjuu za časopis Hello, Helen je objasnila svoju rutinu, rekavši: “Radim nešto što me navodi na tjelovježbu. To je plan vježbe Kraljevskog kanadskog ratnog zrakoplovstva. Ima grafikone koje slijedite. Svaki dan morate raditi vježbe unutar 12 minuta”. Davne 1950. kanadska vojska osmislila je ovaj plan vježbanja. Sve je u korištenju vaše tjelesne težine za vježbe kao što su sklekovi, skokovi u vis i sjedeći položaji. Cilj je bio izgraditi snagu i fleksibilnost.

Ovih dana sve veći broj slavnih osoba kaže "ne" tim ludim očekivanjima ljepote. A Helen Mirren se potpuno slaže s ovim trendom. Ona se trudi da bude jednostavna kada je u pitanju ljepota. "Ja sam stara! I to je sasvim u redu. Očito, pokušavam izgledati što ljepše mogu. I da, kad bih mogla, naravno, voljela bih izgledati 20 godina mlađe, ali jednostavno ne izgledam i nikada neću", objasnila je.

Helen Mirren nam pokazuje da je briga o sebi iznimno važna i ona je živi dokaz da ljubav nema rok trajanja: Helen se udala i rekla "Da" kada je imala 52 godine.

