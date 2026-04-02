Trumpov nagli potez: Razriješio glavnu tužiteljicu! U pozadini su Epstein i optužbe...
Bondi je optužena za prikrivanje ili loše upravljanje objavljivanjem zapisa o istragama ministarstva vezanih uz trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja
Američki predsjednik Donald Trump objavio je u četvrtak da je smijenio glavnu državnu tužiteljicu Pam Bondi s dužnosti, nakon sve većeg nezadovoljstva njezinim radom, uključujući način na koji se bavi istražnim dosjeima vezanim uz pokojnog financijera i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Trump je također navodno postao frustriran što Bondi nije djelovala dovoljno brzo kako bi kazneno gonila kritičare i protivnike za koje je želio da se suoče s kaznenim prijavama.
Tijekom svog mandata, Bondi je bila borbena zagovornica Trumpove agende i time uništila dugogodišnju tradiciju neovisnosti ministarstva pravosuđa od Bijele kuće. No, ponovljene kritike zbog Epsteinovih dosjea, uključujući i od Trumpovih saveznika i nekih republikanskih zakonodavaca, dominirale su njezinim mandatom.
Političke glavobolje za Trumpa
Problem je stvorio političke glavobolje Trumpu i ponovno privukao pozornost na njegovo prijateljstvo s Epsteinom, za koje je rekao da je završilo prije nekoliko desetljeća.
Podsjetimo, Trump je 5. ožujka smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem nakon kritika njezinog upravljanja agencijom i Trumpove imigracijske agende.
