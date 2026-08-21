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STRAVIČAN ZLOČIN /

Podmetnuo požar u kojem je poginulo petero ljudi. Japan ga je sad odlučio pogubiti

Podmetnuo požar u kojem je poginulo petero ljudi. Japan ga je sad odlučio pogubiti
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Foto: Screenshot 'X'/onedio

Istraživanja pokazuju da smrtna kazna u Japanu i dalje ima snažnu potporu javnosti

21.8.2026.
8:51
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/onedio
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Japan je pogubio muškarca (58) osuđenog za ubojstvo petero ljudi u požaru igraonice u Osaki 2009. godine. Riječ je o prvom izvršenju smrtne kazne u toj zemlji nakon više od godinu dana.

Sunao Takami polio je benzinom pachinko igraonicu u blizini svog doma u Osaki i zapalio je. U požaru su poginula četiri gosta i jedan zaposlenik.

Njegova obrana tvrdila je da je u vrijeme zločina bio psihički bolestan, no sud to nije prihvatio. Porota od šest članova i troje sudaca osudili su ga 2011. godine na smrt vješanjem.

"Naredili smo izvršenje kazne nakon pažljivog i temeljitog razmatranja", rekao je japanski ministar pravosuđa Hiroshi Hiraguchi.

Kako piše BBC, to je ujedno prvo pogubljenje provedeno za vrijeme administracije premijerke Sanae Takaichi.

Japan među rijetkim državama G7 sa smrtnom kaznom

Japan i Sjedinjene Američke Države jedine su članice skupine G7 koje još uvijek provode smrtnu kaznu. Zatvorenici na smrtnoj kazni u Japanu najčešće saznaju da će biti pogubljeni tek nekoliko sati prije izvršenja.

Posljednje pogubljenje prije ovoga provedeno je u lipnju prošle godine, kada je pogubljen Takahiro Shiraishi, poznat kao "Twitter ubojica", koji je 2017. ubio i raskomadao devet osoba.

Istraživanja pokazuju da smrtna kazna u Japanu i dalje ima snažnu potporu javnosti. 

Organizacije za zaštitu ljudskih prava, međutim, godinama kritiziraju sustav zbog dugotrajne izolacije osuđenika i manjka transparentnosti oko samog termina pogubljenja.

JapanSmrtna KaznaPogubljenjePsihički BolesnikSanae Takaichi
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