Trump ušetao na sastanak G7 pa bubnuo: 'Ja sam šef': Pazite reakciju ostalih 'faca'

Američki predsjednik Donald Trump zaslužan je za još jedan viralan trenutak na samitu G7 u francuskom Evianu gdje je prije jutarnjeg sastanka u srijedu skupini svjetskih čelnika poručio: "Ja sam šef".

Ostali čelnici G7 već su sjedili i započinjali su raspravu o ekonomskim pitanjima, kada je Trump ušao u sobu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ga je pozdravio riječima: "O, zdravo gospodine predsjedniče".

Trump je na trenutak zastao na putu do svog mjesta i dobacio: "Ja sam šef", dok su se svi smijali.

Francuski predsjednik ga je zatim upitao kako je, na što je Trump odgovorio "Dobro, hvala".

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

O tom trenutku izvijestili su brojni svjetski mediji, a snimka se proširila društvenim mrežama.

Potpora Ukrajini i mir na Bliskom istoku

Čelnici G7 na radnom ručku su razgovarali i o umjetnoj inteligenciji s utemeljiteljem Open AI-ja Samom Altmanom i izvršnim direktorom Anthropica Darijem Amodeijem.

Čelnici skupine G7 u srijedu su rekli da su ujedinjeni u potpori Ukrajini, uključujući njezinom teritorijalnom integritetu i složili su se ojačati sankcije Rusiji, u izjavi koja koja naglašava sve veću pregovaračku snagu Kijeva u nastojanjima da pokrene mirovne pregovore s Moskvom.

Jedinstvo u prihvaćanju zajedničke izjave sa samita koji traje od 15. do 17. lipnja u francuskom mjestu Evian-les-Bains na Ženevskom jezeru je značajno, pogotovo u svjetlu činjenice da je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa u pojedinim trenucima bilo teško pridobiti, osobito kada je riječ o osjetljivom pitanju okončanja rata u Ukrajini.

Izjava je objavljena nakon što je Trump nazvao "vrlo dobrim" sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim čelnicima G7 u utorak, nakon čega se pojavio optimizam vezan uz moguće postizanje mirovnog sporazuma. Zelenskij je kazao da bi se ponovno s Trumpom mogao sastati u srijedu.

Čelnici skupine G7 također su pozdravili preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana – koji je Trump potpisao uoči samita – te poručili da su spremni pridonijeti njegovoj provedbi.