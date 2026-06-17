FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠIRI SE SNIMKA /

Trump ušetao na sastanak G7 pa bubnuo: 'Ja sam šef': Pazite reakciju ostalih 'faca'

Trump ušetao na sastanak G7 pa bubnuo: 'Ja sam šef': Pazite reakciju ostalih 'faca'
×
Foto: Anna Moneymaker/Getty images/Profimedia

O tom trenutku izvijestili su brojni svjetski mediji, a snimka se proširila društvenim mrežama

17.6.2026.
16:34
Dunja Stanković
Anna Moneymaker/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Američki predsjednik Donald Trump zaslužan je za još jedan viralan trenutak na samitu G7 u francuskom Evianu gdje je prije jutarnjeg sastanka u srijedu skupini svjetskih čelnika poručio: "Ja sam šef". 

Ostali čelnici G7 već su sjedili i započinjali su raspravu o ekonomskim pitanjima, kada je Trump ušao u sobu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ga je pozdravio riječima: "O, zdravo gospodine predsjedniče".

Trump je na trenutak zastao na putu do svog mjesta i dobacio: "Ja sam šef", dok su se svi smijali. 

Francuski predsjednik ga je zatim upitao kako je, na što je Trump odgovorio "Dobro, hvala".

O tom trenutku izvijestili su brojni svjetski mediji, a snimka se proširila društvenim mrežama.  

Potpora Ukrajini i mir na Bliskom istoku

Čelnici G7 na radnom ručku su razgovarali i o umjetnoj inteligenciji s utemeljiteljem Open AI-ja Samom Altmanom i izvršnim direktorom Anthropica Darijem Amodeijem. 

Čelnici skupine G7 u srijedu su rekli da su ujedinjeni u potpori Ukrajini, uključujući njezinom teritorijalnom integritetu i složili su se ojačati sankcije Rusiji, u izjavi koja koja naglašava sve veću pregovaračku snagu Kijeva u nastojanjima da pokrene mirovne pregovore s Moskvom.

Jedinstvo u prihvaćanju zajedničke izjave sa samita koji traje od 15. do 17. lipnja u francuskom mjestu Evian-les-Bains na Ženevskom jezeru je značajno, pogotovo u svjetlu činjenice da je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa u pojedinim trenucima bilo teško pridobiti, osobito kada je riječ o osjetljivom pitanju okončanja rata u Ukrajini.

Izjava je objavljena nakon što je Trump nazvao "vrlo dobrim" sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim čelnicima G7 u utorak, nakon čega se pojavio optimizam vezan uz moguće postizanje mirovnog sporazuma. Zelenskij je kazao da bi se ponovno s Trumpom mogao sastati u srijedu.

Čelnici skupine G7 također su pozdravili preliminarni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana – koji je Trump potpisao uoči samita – te poručili da su spremni pridonijeti njegovoj provedbi.

Donald TrumpG7SamitEmmanuel Macron
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike