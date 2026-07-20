Liječnica upozorava roditelje: 'Ne kupujte djeci električne bicikle, posljedice su stravične'

Iako se može činiti kao dječja igra, jedna liječnica s odjela dječje kirurgije uputila je vrlo ozbiljno upozorenje roditeljima diljem svijeta. Njezin apel, da ne kupuju električne bicikle svojim mališanima, temelji se na stravičnim ishodima koje svakodnevno viđa u operacijskoj sali, a koji nerijetko završavaju fatalno.

Njezine riječi koje je podijelila u videu na svom TikTok profilu pokrenule su lavinu svjedočanstava shrvane roditelja čija su djeca zadobila teške ozljede ili preminula tijekom vožnje motoriziranih dvokotača. Ovi proizvodi iznimno su popularni među generacijom Z i mlađima, a prema podacima američke Komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda za 2026. godinu, posljednjih su godina odnijeli stotine života.

"Posljedice su smrtonosne i mijenjaju život"

"Nemojte kupovati električni bicikl svom djetetu", apelirala je liječnica. "Posljedice nesreća na električnim biciklima su smrtonosne i trajno mijenjaju život."

Ova stručnjakinja bila je izričita. "Djeca ih ne bi smjela voziti. U najmanju ruku, moraju nositi kacigu", dodala je. Upravo bi zaštitna oprema mogla biti ključna za povećanje sigurnosti, no statistike pokazuju poražavajuću sliku, a to je da većina ljudi u trenutku nesreće nije nosila kacigu.

Istraživači sa Sveučilišta New York Langone Health proveli su studiju pod nazivom "Brzi i krhki: Neurokirurška trauma u doba mikromobilnosti", objavljenu u svibnju 2026. godine. Analizirali su 900 pacijenata liječenih u bolnici Bellevue na Manhattanu zbog ozljeda uzrokovanih električnim biciklima i romobilima.

Rezultati su alarmantni: otprilike trećina pacijenata pretrpjela je traumatske ozljede mozga, a 30 posto njih trebalo je liječenje na odjelu intenzivne njege. Nije iznenađujuće, nalazi su potvrdili da većina vozača nije nosila kacigu.

Svjedočanstva koja lede krv u žilama

Nakon upozorenja liječnice, roditelji žrtava počeli su dijeliti svoja bolna iskustva kako bi upozorili druge na opasnosti koje vrebaju kada se djeci dopusti vožnja na ovim, kako ih nazivaju, "smrtonosnim zamkama".

"Moj sin je preminuo prije tri mjeseca zbog komplikacija od traumatske ozljede mozga koju je zadobio tijekom vožnje", napisala je jedna majka. "Ovu bol ne želim nijednom roditelju. Molim vas, natjerajte svoju djecu da nose motociklističke kacige ako voze električne romobile ili bicikle. Molim vas."

Druga majka podijelila je svoju priču: "Moj 16-godišnji sin vozio je svoj bicikl i udario ga je automobil. Bio je u komi i na aparatima za održavanje života četiri mjeseca. Imao je tri krvarenja u mozgu i nismo znali hoće li ikada više moći govoriti ili hodati. Imao je traheotomiju, unutarnji organi su mu kolabirali, a kosti su bile slomljene. Ne kupujte svom djetetu električni bicikl."

Jezivom nizu svjedočanstava pridružio se i jedan pogrebnik. "Nevjerojatan je broj djece o kojoj se moram brinuti zbog tih električnih bicikala", napisao je.

"To su motocikli", oštro je komentirao drugi roditelj. "Zašto dopuštamo našoj djeci da voze ove smrtonosne zamke?"

Jedna majka otkrila je kako je kaciga spasila život njezinom sinu, no posljedice su svejedno katastrofalne. "Moj sin je skoro umro sedmog lipnja 2025. Jedina stvar koja mu je spasila život bila je kaciga", otkrila je, kako prenosi New York Post. "Ipak je zadobio frakturu lubanje, slomljen nos, slomljena rebra, slomljen lakat, gornju usnu su mu morali prišiti i imao je teški otvoreni prijelom lijeve noge. Bio je toliko težak da bi mu nogu amputirali da je bilo imalo gore."

"Nemojte kupiti djetetu električni bicikl", dodala je. "Moj sin će ostati trajno invalid zbog oštećenja noge. Ali živ je."

Ozljede su vodeći uzrok smrti mladih u Hrvatskoj

Iako se ova upozorenja odnose na globalni trend, problem je itekako relevantan i za Hrvatsku. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za 2024. godinu, ozljede su vodeći uzrok smrti među mladima u dobi od 10 do 39 godina, što predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem. Podaci pokazuju da su ozljede odgovorne za svaki dvadeseti smrtni slučaj u zemlji, naglašavajući ranjivost mlađe populacije na različite rizike, uključujući i one u prometu.

Snažni motori i velike brzine koje električni bicikli mogu postići jednostavno nisu primjereni za djecu čije se vještine prosudbe i motoričke sposobnosti još razvijaju.

Upozorenje na opasnost od električnih bicikala stoga se uklapa u širu sliku opasnih trendova popularnih među mladima, zbog kojih stručnjaci i regulatori neprestano dižu uzbunu.

POGLEDAJTE GALERIJU