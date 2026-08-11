Plamen sukljao iz motora Boeinga sa 181 osobom: Pilot poslao hitan 'Mayday!'

Boeing 737 American Airlinesa morao se hitno vratiti u zračnu luku Myrtle Beach u Južnoj Karolini nakon što je pri polijetanju udario u ptice, zbog čega je iz jednog motora počeo izbijati plamen.

"Mayday, mayday, mayday. Imamo problem s motorom", javio je pilot kontroli leta nedugo nakon polijetanja.

Na letu American Airlinesa 1760, koji je trebao letjeti prema Charlotteu u Sjevernoj Karolini, bila je 181 osoba.

Drugi pilot, koji je vidio incident, rekao je preko radijske veze da mu se činilo kako su ptice završile barem u lijevom motoru.

Jedan od putnika snimio je plamen koji je izlazio iz motora dok je zrakoplov kružio prije povratka u zračnu luku.

Kako piše CNN, svjedoci s plaže također su čuli nekoliko glasnih prasaka i vidjeli narančaste bljeskove kod lijevog krila.

Plamen iz motora, avion se hitno vratio

Dok se zrakoplov pripremao za povratak, radnici su na pisti pronašli ostatke ptica.

"Ovdje imamo puno ostataka ptica. Pokupit ćemo što više većih komada", čulo se preko radijske veze.

Zrakoplov je na kraju sigurno sletio u Myrtle Beach, nakon čega je povučen iz prometa radi pregleda.

"Zrakoplov je sigurno sletio i povučen je iz uporabe kako bi ga pregledao naš tim za održavanje", poručili su iz American Airlinesa.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je posada prijavila udar ptice pri polijetanju te najavila istragu incidenta.