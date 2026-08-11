Popeo se na krov bolnice odjeven u Smrt i plašio pacijente

Dvadesetšestogodišnji Velšanin Leon Gillespie, mladić koji se u subotu, 6. lipnja, popeo na krov bolnice odjeven u Smrt (Kosca) te na taj način uznemiravao pacijente, osoblje i posjetitelje, novčano je kažnjen zbog remećenja javnog reda i mira.

Gillespie se ispred suda branio tvrdnjom da je njegov kostim zapravo predstavljao vranu, međutim njegova pedesetominutna predstava na krovu bolnice Ysbyty Glan Clwyd u St Asaphu ipak nije tako protumačena budući da je na sebi nosio crni kostim s kapuljačom te u ruci držao predmet nalik kosi.

Gillespie je na sudu u Llandudnu prihvatio krivnju za remećenje javnog reda i mira za što mu je izrečena novčana kazna od 200 funti, a tijekom istog ročišta priznao je i dva nevezana slučaja krađe.

Upravno vijeće sveučilišne bolnice Betsi Cadwaladr, nadležno za bolnicu Ysbyty Glan Clwyd, osudilo je incident, a slučaj je izazvao i mnogobrojne negativne reakcije na društvenim mrežama jer su brojni korisnici opisali čin kao krajnje neprimjeren i neosjetljiv s obzirom na mjesto događaja.

Na sudu nije ponuđeno objašnjenje za motiv njegova postupka, no potvrđeno je da su vlasti nakon dojave na mjesto događaja poslale četiri policijske patrole i jedno vatrogasno vozilo.

Područje oko ulaza u bolnicu zatim je osigurano, dok je Gillespie nakon intervencije spušten s krova i uhićen. U incidentu nije bilo ozlijeđenih.