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SNAŽNA KONKURENCIJA /

Ovi otoci su proglašeni najboljima u Europi: U top deset našla se i četiri hrvatska

Ovi otoci su proglašeni najboljima u Europi: U top deset našla se i četiri hrvatska
Foto: Pexels
Analiza koju je provela agencija Saga Holidays nije se temeljila na subjektivnim dojmovima, već na precizno definiranim kriterijima kako bi se dobila što objektivnija slika o kvaliteti odmora na pojedinom otoku. Uspoređujući 80 destinacija diljem Europe, stručnjaci su koristili tri ključna stupa ocjenjivanja. Prvi i najvažniji kriterij, koji je nosio čak 45 posto ukupne ocjene, bilo je prirodno bogatstvo, odnosno količina i udio zelenih površina. Drugi faktor od 35 posto bile su vremenske prilike, koje su uključivale prosječan broj sunčanih sati, količinu padalina i općenito temperaturnu ugodu. Naposljetku, s 20 posto udjela u ocjeni, vrednovala se ponuda hrane i pića, odnosno broj restorana, kafića i barova prilagođen veličini i kapacitetima otoka.
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Ugledna britanska turistička agencija Saga Holidays objavila je rezultate velikog istraživanja o najpoželjnijim europskim otocima za odmor u 2026. godini, a Hrvatska je ostvarila izvanredan uspjeh. U snažnoj konkurenciji od 80 europskih otoka, čak četiri hrvatska bisera - Korčula, Mljet, Lošinj i Brač - svrstana su među deset najboljih, potvrđujući status Jadrana kao jedne od vodećih svjetskih destinacija. Ovo priznanje posebno je značajno jer dolazi od agencije specijalizirane za putovanja za iskusne putnike starije od 50 godina, demografske skupine koja cijeni kvalitetu, prirodne ljepote i autentičnost.

Pogledajte deset najbolje ocijenjenih europskih otoka prema istraživanju agencije Saga Holidays.

 

17.7.2026.
15:29
Antonela Ištvan
Pexels
Hrvatski OtociEuropaBračMljetKorčulaLosinj
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