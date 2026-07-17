Ovi otoci su proglašeni najboljima u Europi: U top deset našla se i četiri hrvatska

Ugledna britanska turistička agencija Saga Holidays objavila je rezultate velikog istraživanja o najpoželjnijim europskim otocima za odmor u 2026. godini, a Hrvatska je ostvarila izvanredan uspjeh. U snažnoj konkurenciji od 80 europskih otoka, čak četiri hrvatska bisera - Korčula, Mljet, Lošinj i Brač - svrstana su među deset najboljih, potvrđujući status Jadrana kao jedne od vodećih svjetskih destinacija. Ovo priznanje posebno je značajno jer dolazi od agencije specijalizirane za putovanja za iskusne putnike starije od 50 godina, demografske skupine koja cijeni kvalitetu, prirodne ljepote i autentičnost.

Pogledajte deset najbolje ocijenjenih europskih otoka prema istraživanju agencije Saga Holidays.