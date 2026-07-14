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TEŠKA PRILAGODBA /

Pobjegla je iz Londona na našu obalu: 'Mislim da je Hrvatska promijenila tko sam'

Pobjegla je iz Londona na našu obalu: 'Mislim da je Hrvatska promijenila tko sam'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Britanka Maria Randall (54), koja se odlučila preseliti na hrvatsku obalu, na žalost se nakon preseljenja suočila s teškom prilagodbom. Osim toga dočekali su je i bolni obiteljski gubici

14.7.2026.
18:08
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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U posljednje sve više ljudi, javljaju tamošnji mediji, razočarani ekstremno visokim cijenama u Britaniji napuštaju zemlju i pronalaze novi dom u potpuno stranoj zemlji. Upravo to je sanjala i Britanka Maria Randall (54), koja se odlučila preseliti na hrvatsku obalu. No priča o preseljenju nikako nije počela kao bajka. 

Maria, njezin suprug i njihov pas spontano su napustili London 2023. godine i uputili se u Podstranu kraj Splita u Hrvatskoj. Umjesto bezbrižnog života uz more, dočekao ju je kulturološki šok i bolni obiteljski gubici.

Pobjegla je iz Londona na našu obalu: 'Mislim da je Hrvatska promijenila tko sam'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Šok u trgovini

Najgori trenutak, kaže, došao je tijekom sasvim obične kupovine. Google karte su joj prestale raditi, nije prepoznavala robu u trgovini, a od gladi je otvorila žitnu pločicu prije nego što je platila. "Jedan muškarac počeo je vikati na hrvatskom, a ja sam zaplakala. Mislila sam da se svađa. Kasnije sam shvatila da je to bio zaposlenik trgovine i da se radilo o uobičajenoj komunikaciji'', priznaje Maria.

Nedugo nakon preseljenja izgubila je i voljenog psa, a u sljedećih 18 mjeseci preminule su joj i majka i mlađi brat. "Ljudi vide more, sunce i lijepe fotografije, ali ne vide kako je kad se bitne obiteljske stvari događaju stotinama kilometara daleko," priznaje Maria.

Ipak, nije odustala. Postupno se navikla na lokalni život, pronašla prijatelje i osnovala tvrtku Island Discovery koja organizira izlete brodovima duž hrvatske obale. "Sve je počelo jednim razgovorom. Onda sam odjednom nekako imala brod, web stranicu, kapetana i na kraju i prvog gosta'', priča danas zadovoljno. 

I dalje joj nedostaje omiljeni restoran, ali pronašla je dom. "Ne mislim da je Hrvatska samo promijenila mjesto gdje živim. Mislim da je promijenila tko sam'', zaključuje Maria.

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Velika BritanijaPodstranaHrvatskaPreseljenje
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