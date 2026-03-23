Ma kakva Melania Trump: Je li ovo najzgodnija Prva dama u regiji?

U Slovenija su ove nedjelje održani parlamentarni izbori na kojima je oko 1,7 milijuna birača odlučivalo o 90 zastupničkih mjesta. Nakon prebrojanih glasova, pobjedu je odnio Pokret Sloboda premijera Roberta Goloba (59) s 28,62 posto glasova, ispred Slovenske demokratske stranke Janeza Janše (67) koja je osvojila 28 posto.

Dok Golob ulazi u novi mandat, pažnju javnosti ponovno privlači i njegova supruga, Tina Gaber (39).

Tina Gaber Golob rođena je 9. svibnja 1986., a riječ je o influencerici, bivšoj manekenki i TV voditeljici. Studirala je na Fakultetu društvenih znanosti, gdje je 2010. diplomirala radom o odnosu slovenskih slavnih osoba prema drogama, a 2017. magistrirala na temu diskriminacije vegana.

Široj javnosti postala je poznata kao Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. godine, a danas se, osim javnog djelovanja, aktivno zalaže za zaštitu životinja i održivi način života.

Na društvenim mrežama promiče cruelty-free kozmetiku i prirodan pristup ljepoti, naglašavajući važnost ravnoteže između unutarnjeg zdravlja i vanjskog izgleda.

Podsjetimo, par se nedavno vjenčao, a njihovo je vjenčanje privuklo pažnju i zbog neobične odluke da gostima oduzmu mobitele kako bi svi bili prisutni u trenutku.

U intervjuu koji je dala za Net. hr krajem prošle godine, Gaber je istaknula kako joj je najvažnije živjeti u skladu s prirodom i vlastitim vrijednostima te da male svakodnevne navike čine veliku razliku.