Žena slovenskog premijera o vjenčanju i medenom mjesecu: 'Gostima smo oduzeli mobitele'

Tina Gaber (39) nije samo influencerica sa skoro 40 tisuća pratitelja i bivša Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. godine, ona je sociologinja i aktivistica za zaštitu životinja te promoviranje održivog načina života, a nedavno je široj javnosti postala poznata i kao supruga slovenskog premijera Roberta Goloba (58). Ipak, iza svih tih titula krije se žena koja duboko vjeruje u ravnotežu između unutarnje i vanjske ljepote. U razgovoru s nama Tina je podijelila svoju jutarnju beauty rutinu, filozofiju ljepote, ali i stavove o kozmetici, modi i životu općenito. Osim toga, otkrila nam je i kako je izgledao jedan od najposebnijih dana u njezinom životu - dan kada se slovenskom premijeru zavjetovala na vječnu ljubav.

Kako izgleda vaš jutarnji ritual njege kože? Koji su ključni koraci koje uvijek radite?

Jutro gotovo svaki dan započinjem čašom vode s limunom, često ju imam već pokraj kreveta – to je moj prvi korak njege kože iznutra. Zatim lice uvijek očistim i nanesem umirujuću njegu koja pomaže regeneraciji kože, zadržavanju vlage i hranjenju. Lagala bih kad bih rekla da sam dosljedna s kremom za zaštitu od sunca i kad nije ljeto. Uz sve to volim slušati glazbu ili neki dobar podcast – tako se polako probudim i namjestim ton dana.

Koje su vam kozmetičke marke i proizvodi najdraži i koje koristite svakodnevno?

Koristim isključivo cruelty free kozmetiku, to mi je zaista važno. Volim marke koje poštuju prirodu i životinje te ulažu u kvalitetne sastojke. Posljednje dvije godine gotovo svaki proizvod koji stavim na sebe provjerim u aplikaciji – da vidim kakvu ocjenu ima i sadrži li štetne sastojke. Koža su najveća »usta« tijela, ono što stavimo na nju, završi u nama. Vjerujem da nijedna krema neće učiniti čudo ako tijelo iznutra nije u ravnoteži. Zato se oslanjam na uravnoteženu, biljnu prehranu, dovoljno sna i unutarnji mir – iako moram priznati da mi ta dva zadnja segmenta ne idu uvijek najbolje (smijeh).

Postoji li kozmetički ili make-up proizvod koji uvijek imate u torbi?

Uvijek, ali baš uvijek imam sa sobom neku kremu ili balzam. Ne podnosim osjećaj zategnute kože.

Volite li biti uvijek dotjerani ili vas češće možemo vidjeti bez šminke?

Većinom sam negdje između – uredna, ali s minimalnom količinom šminke. Važno mi je da imam uređene obrve, po prirodi imam guste i lijepe trepavice, što već samo po sebi uokviri lice, pa ne trebam puno. Rijetko nosim ruž, priznajem da se ne znam baš savršeno našminkati.

Imate zaista dugu i bujnu kosu. Kako ju njegujete? Koristite li posebne tretmane, maske ili metode?

Zasad se još ne bojim, dok ne posijedim stvarno puno, pustit ću kosu na miru. S njom postupam vrlo nježno: koristim samo šampon i regenerator, bez ikakvih dodatnih preparata. Frizeri se uvijek čude kad ne dopustim sprejeve, kreme, ulja ili lakove, ali meni to jednostavno ne odgovara. Ni češljanje ne podnosim ako je grubo. Kosa se mora njegovati s osjećajem – ako je vučete i lomite, ne možete očekivati duljinu. Kad je želim razmaziti, koristim ružmarinovo ulje i nježno ga umasiram u vlasište. I naravno, hranim se zdravo. To je ključ sjajne, duge kose.

Koliko vam treba da se našminkate kada se spremate za uobičajeni odlazak u grad?

Otprilike deset minuta. Za posebne prilike uzmem si više vremena, ali priznajem da u tom procesu ne uživam posebno, niti sam profesionalka (smijeh).

Imate li omiljeni parfem – koji miris vas najbolje opisuje?

Nemam jedan omiljeni, većinu parfema dobijem na poklon pa ih jednostavno nosim. Volim profinjene, ali zavodljive mirise – one koji ostavljaju blag, topao dojam i ne trebaju mnogo da bi se osjetili.

Kako se vaš stil promijenio otkad ste više prisutni u javnosti?

Prije sam se često odijevala sportski elegantno, a sada češće moram posezati za strogom elegancijom. No volim kad odjevnim komadom mogu ispričati priču. Na primjer, na Pariškoj mirovnoj konferenciji nosila sam boje Palestine, a na NATO summitu u Washingtonu boje mira s golubicom. Ponekad želim da odjeća ima dublje značenje, da nije samo lijepa nego i simbolična.

Kako se najradije opuštate u slobodno vrijeme?

Najradije se družim s prijateljima – odemo na izlet, dobro jelo ili se jednostavno okupimo uz razgovor i puno smijeha, uvijek nas povezuje glazba. Ponekad najviše volim ostati kod kuće, skuhati si nešto fino i pogledati dobar film ili seriju.

Koje dizajnere najviše volite i cijenite?

Cijenim dizajnere koji stvaraju srcem i promišljeno, s naglaskom na održivost. Nemam jednog omiljenog.

Koji vam je modni trend posljednjih godina najdraži?

Sviđa mi se što se moda vraća prirodnim materijalima i što sve više pazimo na to što nosimo, čime je odjeća bojna i kako je proizvedena. Posljednje vrijeme sve me više brine kamo nas vodi taj bezglavi tempo kupovine. Kupujemo previše, prebrzo i premalo razmišljamo što time činimo planetu.

Nedavno ste se udali za Roberta Goloba i sigurno ste jedva čekali zablistati na taj poseban dan – kako ste izabrali vjenčanicu i tko ju je dizajnirao?

Vjenčanicu sam izabrala u dva dana, srećom da nisam imala više vremena, jer bih inače sve zakomplicirala. Ja sam tip osobe koja mora prvo pogledati sve mogućnosti, pa onda odlučuje kao da je riječ o odluci života (smijeh).

Kako ste vi i Robert odlučili da je sada pravo vrijeme za vjenčanje?

Istina je da smo se lani zaručili, ali nismo planirali vjenčanje. No pojavile su se glasine da će svadba biti na jesen, i kad su nas svi počeli pitati kad će biti, rekli smo – pa hajdemo. I sad vidim da je to bila stvarno najbolja odluka.

Što je bilo najizazovnije u planiranju vjenčanja, s obzirom na njegovu funkciju premijera i medijsku pažnju?

Iskreno, ništa. Nismo komplicirali, točno smo znali što želimo i imali mjesec dana. Sve se događalo u kolovozu, kad smo svi bili na godišnjim odmorima. Ali s dovoljno dobre volje, prave energije i malo sreće, sve se može.

Što vam je bilo najvažnije kod odabira lokacije vjenčanja?

Oduvijek sam sanjala da ću se udati u Vili Tartini u Strunjanu.

Koji vam je trenutak vjenčanja bio najemotivniji?

Naše je vjenčanje bilo puno dobre glazbe i opuštene atmosfere. Pripremili smo raspored pjesama, imali izvrsnog voditelja, odličan bend i DJ-a, i uz razigrane uzvanike, zalazak sunca, more i nas dvoje koji smo zračili energijom, bilo je stvarno čarobno. Nisam željela mirno, romantično vjenčanje, već veselo i živahno, i po reakcijama gostiju to nam je u potpunosti uspjelo. A vjerovali ili ne, najviše su bili oduševljeni jer smo im oduzeli mobitele. Kad ljudima maknete tu distrakciju, dogodi se čudo.

Kakvi su vam planovi za medeni mjesec – kamo ćete otputovati?

Idemo u Afriku, gledati životinje. Obožavamo ih, uz njih se čovjek lako podsjeti što je u životu doista bitno.

