Ukrajinska Blanka Vlašić plijenila pažnju! Detalj na njoj izazvao interes: 'Od početka rata to radim'

Jaroslava Mahučik, ukrajinska visačica, osvojila je zlatnu medalju na Svjetskom dvoranom prvenstvu koje je u nedjelju završeno u Torunu u Poljskoj. Jaroslava Mahučik, ukrajinska Blanka Vlašić, pobijedila je s preskočenih 201 cm.

Pariška olimpijska pobjednica iz 2024. bila je jedina atletičarka koja je preskočila tu visinu, završivši ispred australske svjetske prvakinje iz 2025. Nicole Olyslagers, srpske predstavnice Angeline Topić i Ukrajinke Julije Levčenko, koje su podijelile srebro nakon što su obje natjecanje završile na 199 cm.

Mahučih, svjetska dvoranska prvakinja iz 2022. i svjetska prvakinja na otvorenom iz 2023., bila je besprijekorna od visine 193 cm nadalje, preskočivši 196 cm, 199 cm i 201 cm iz prvog pokušaja, te tako preuzela kontrolu nad natjecanjem.

Kako njezine najbliže suparnice nisu uspjele preskočiti 201 cm, Ukrajinka je potom pokušala oboriti rekord prvenstva od 206 cm, no nije uspjela savladati tu visinu. Jaroslava Mahučik, osim nastupima, plijenila je pažnjom i izgledom na Svjetskom dvoranom prvenstvu u Torunu. Poznata je osim po svom specifičnom stilu pripreme za skok i "pletenicama" koje su postale njezin zaštitni znak.

Jaroslava Mahučik ime je koje odjekuje atletskim svijetom. Vlasnica "vječnog" svjetskog rekorda, s preskočenih 2,10 metara, potvrdila je svoj status jedne od najvećih svih vremena. No, ova 24-godišnjakinja iz Dnjipra mnogo je više od statistike i medalja. Ona je simbol otpora, umjetnica u zraku i sportašica čiji su rituali i pojava postali jednako prepoznatljivi kao i njezini nestvarni skokovi.

Nakon nešto izazovnije 2025. godine, u kojoj je osvojila "samo" dvoranske i svjetske bronce, Mahučik se sad u Torunju vratila na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja.

Povratak na tron u poznatoj dvorani

Dvorana u Torunju za Jaroslavu ima posebno značenje. Upravo je ondje 2021. kao 19-godišnjakinja osvojila svoj prvi veliki seniorski naslov, onaj europske dvoranske prvakinje. Pet godina kasnije, vratila se gladnija no ikad. Nakon što je natjecanje završila s brončanim medaljama na dvoranskom i otvorenom SP-u 2025. godine, mnogi su se pitali je li njezina dominacija uzdrmana. No, ona je imala druge planove.

"Prije dolaska u Torunj shvatila sam koliko sam gladna zlata", izjavila je nakon pobjede.

"Ovaj grad je postao dom mnogim Ukrajincima nakon početka rata i bila sam iznenađena koliko je navijača došlo da me podrži. Dali su mi nevjerojatnu energiju i motivaciju." Ta energija bila je vidljiva u svakom skoku opuštene i samouvjerene atletičarke koja je ponovno pronašla svoj pobjednički osmijeh.

Godina iz snova

Njezin trijumf u Poljskoj bio je kruna nevjerojatnog perioda, čiji je vrhunac bila spektakularna 2024. godina. Sezona koja će ostati upisana zlatnim slovima u povijest atletike započela je rušenjem mita. Sedmog srpnja na mitingu Dijamantne lige u Parizu, Mahučik je napravila ono što se činilo nemogućim. Preskočila je 2,10 metara i srušila 37 godina star svjetski rekord legendarne Bugarke Stefke Kostadinove (2,09 m).

"Tog jutra u Parizu, dok sam se šminkala, imala sam osjećaj da će dan biti poseban", prisjetila se kasnije. Ipak, radost je bila kratkog vijeka. Već sljedećeg dana Rusija je izvela masovni raketni napad na Ukrajinu, pogodivši i dječju bolnicu u Kijevu. "Nažalost, tako živimo. Naši se životi izmjenjuju između uspjeha i tragedija", rekla je.

Samo mjesec dana kasnije, na istom stadionu u Parizu, okitila se jedinim zlatom koje joj je nedostajalo - onim olimpijskim. S preskočenih dva metra postala je tek treća ukrajinska olimpijska pobjednica u atletici. S 22 godine kompletirala je "grand slam" najvećih naslova: olimpijsko, svjetsko dvoransko i vanjsko te europsko dvoransko i vanjsko zlato.

Više od sportašice

Ono što Jaroslavu izdvaja nisu samo rezultati, već i njezina jedinstvena pojava. Njezin ritual odmaranja u vreći za spavanje između skokova postao je viralan tijekom Olimpijskih igara u Parizu, donijevši joj nadimak "uspavana ljepotica". Iako se mnogima činilo neobičnim, objašnjenje je praktično: vreća pomaže u termoregulaciji i čuvanju energije za ključne trenutke.

Njezin zaštitni znak postao je i make-up. Plavo-žuti tuš za oči, u bojama ukrajinske zastave, postao je njezin način da svijetu pošalje poruku.

"Od početka rata odlučila sam da ću tako izgledati. To je postalo cool i to je moja stvar", objasnila je.

Jaroslavu Mahučik nosi istinski domoljubni zanos, patriotizam, zbog svoje zemlje koja je u ratu i bori se za slobodu i opstanak. To joj je posebni motiv. U hladnim i paklenim ljetnim ratnim noćima, kad obzorje osvjetljavaju odsjaji eksplozija, užasni ples oružja iz zraka i na zemlji, vojnicima Ukrajine sportski uspjesi su posebni motiv.

Znaju da se bore, između ostalog i za nastavak takvih sportskih priča, koje su i više od samih priča jer simboliziraju nešto više i postignuti uspjesi su, u biti, uspjesi i vojnika na kopnu, moru i zraku, ljudima koji se skrivaju po skloništima, moleći Svevišnjeg da rat što prije prestane.

Mahučik je napustila svoj rodni grad Dnjipro ubrzo nakon početka rata s Rusijom, spašavajući živu glavu. Kao gotovo svi elitni sportaši u Ukrajini, trenirala je u stranim zemljama dok je pratila događanja u svojoj. Otvoreno je govorila o ulozi koju ukrajinski sport može odigrati u davanju znakova nade onima koji se bore za opstanak Ukrajine. Znala je što joj je činiti. Morala je i ona dati svoj obol, kad već nije na fronti.

Iza blistavog osmijeha i sportskih uspjeha stoji duboka posvećenost domovini. Značajan dio novčanih nagrada, uključujući i one s Olimpijskih igara, donirala je ukrajinskoj vojsci, skloništima za životinje i humanitarnim udrugama.

"Za mene je to stvar principa. Nakon svake zlatne medalje doniram dio nagrade. U trećoj godini rata odlučila sam svojim primjerom pokazati koliko je važno da nastavimo donirati", istaknula je.

Put do zvijezda

Njezin sportski put počeo je u rodnom Dnjipru, gdje je kao sedmogodišnjakinja krenula stopama starije sestre. Prvi sport bio joj je karate, no brzo je shvatila da to nije za nju. U atletici se isprva okušala u preponama i sprintu, ali s 13 godina, pod vodstvom trenerice Tetjane Stepanove, otkrila je ljubav prema skoku u vis.

"Taj osjećaj dok letiš... Ponekad i danas zamislim da sam ptica koja leti visoko iznad letvice. To je stvarno super", opisala je svoju strast.

Talent je bio očit od samog početka. Kao 15-godišnjakinja počela je nizati međunarodne uspjehe, a sa 17 je postala najmlađa pobjednica nekog mitinga Dijamantne lige u povijesti. Ostalo je, kako se kaže, povijest.

Jaroslava Mahučik danas nije samo najbolja visašica svijeta. Ona je inspiracija milijunima, sportašica koja leti za sebe, ali i za cijelu svoju zemlju, dokazujući da ni najviše prepreke, bilo one na stadionu ili u životu, nisu nesavladive. A sa samo 24 godine, čini se da je nebo zaista njezina jedina granica.

