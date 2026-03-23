Molotovljevi kokteli i vatromet letjeli na Ured premijera: Eskalirali prosvjedi u Albaniji

Nasilje je izbilo u nedjelju na protuvladinim prosvjedima u Tirani u Albaniji, a prosvjednici su na zgradu Ureda premijera Edija Rame bacali Molotovljeve koktele i vatromet, izvijestila je novinska agencija Anadolu.

Tisuće ljudi marširale su ulicama, a brojne ceste bile su zatvorene za promet. Na terenu je bilo stotine policajaca koji su u jednom trenutku intervenirali suzavcem i vodenim topovima.

Navodi se da su prosvjednici Molotovljeve koktele bacali i na neke zgrade ministarstava kao i policijska vozila. Lokalni mediji javljaju da je ozlijeđeno pet policajaca. Prosvjed je inače organizirala glavna oporbena Demokratska stranka (PD).

Ministrica optužena za korupciju

Associated Press (AP) podsjeća da je ovo šesti prosvjed pristaša oporbe koji zahtijevaju da Rama podnese ostavku te da se održe prijevremeni izbori.

Podsjetimo, njegova lijevo orijentirana vlada našla se na meti kritika nakon što je potpredsjednica i ministrica energetike i infrastrukture Belinda Balluku optužena za korupciju. Tužitelji su naveli da se miješala u javnu nabavu za građevinske projekte i pogodovala određenim tvrtkama.

Balluku je suspendirana, no mnogi traže da zastupnici ukinu njezin imunitet od kaznenog progona, što je moguće isključivo glasovanjem u parlamentu.