VIRALNA ZVIJEZDA /

Ima 24 godine, 4 djece, supruga mormona i milijune pratitelja: Tko je glamurozna Nara Smith?

Foto: Ivanka Voisin/Starface/Profimedia
Nara Smith američka je influencerica i model koja je veliku popularnost stekla na TikToku i Instagramu.
Američka influencerica i model Nara Smith (24) posljednjih je godina postala prava internetska senzacija, a milijuni ljudi svakodnevno prate njezine dotjerane videozapise na društvenim mrežama. Osim zbog neobičnog stila kuhanja i glamuroznih objava, pažnju javnosti često privlači i njezin privatni život sa suprugom, modelom Lucky Blue Smith. Par ima četvero djece čija su imena mnoge iznenadila: Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou i Fawnie Golden, dok je Nara ujedno i pomajka Luckyjevoj kćeri Gravity Blue iz njegovog prošlog braka. Upravo kombinacija luksuznog života, obiteljske svakodnevice i neobičnih detalja iz privatnog života učinila je Naru Smith jednom od najkomentiranijih influencerica današnjice. U ovoj galeriji pogledajte kako izgleda život žene o kojoj bruji cijeli internet.

PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
