Sunderland slavio u žestokom derbiju kojemu su prethodili veliki navijački neredi

Danas je odigran jedan od najljućih derbija engleskog nogometa. Derbi sjeveroistočne Engleske, poznat i kao Tyne-Wear derbi, susret je Newcastlea i Sunderlanda.

Već u desetoj minuti Newcastle je poveo nakon pogreške gostujuće obrane i pogotka Gordona. Sve do 57. minute domaćin je čuvao minimalno vodstvo, a tada je Talbi nakon gužve pogodio za izjednačenje na 1-1.

Do kraja utakmice nizale su se šanse na obje strane. Newcastle je bio aktivniji i više prijetio, ali su na kraju gosti uzeli puni plijen. Brobbey je u 90. minuti bio strijelac za konačnih 2-1 za Sunderland. Ovom pobjedom Sunderland je preskočio Newcastle na ljestvici.

Ova je utakmica, zbog povijesti rivalstva ova dva grada na sjeveroistoku Engleske, uvijek puna tenzija, a tako je bilo i ovog puta.

"Sukobi su izbili, a boce su letjele između navijača, policija je viđena kako intervenira i razdvaja navijače dok se suparničke momčadi sastaju na Newcastleovu St James’ Parku prvi put od 2016. godine," piše The Sun, koji dodaje kako je "autobus momčadi Sunderlanda stigao na stadion s velikom pukotinom na vjetrobranskom staklu."

Tenzije su, osim tog incidenta, bile pojačane i zato što je Sunderland dobio prvi ovosezonski derbi na svom Stadionu svjetlosti zahvaljujući autogolu Nicka Woltemadea, kao i zbog činjenice da Newcastle nije pobijedio svoje velike sjeveroistočne rivale u posljednjih deset međusobnih susreta u najvišem rangu.

