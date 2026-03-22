Joža Manolić danas bi slavio 106. rođendan: Najdugovječniji hrvatski političar koji je rušio i gradio sisteme

Danas bi svoj 106. rođendan proslavio Josip Joža Manolić, jedna od najkontroverznijih, ali i najdugovječnijih figura hrvatske političke povijesti. Iako nas je napustio u travnju 2024. godine, tek nekoliko mjeseci nakon što je proslavio 104. rođendan, njegov "kult besmrtnosti" i dalje živi kroz brojne legende i internetske memeove.

Tijekom svog nevjerojatno dugog života prošao je kroz tri potpuno različita državna uređenja i preživio sve velike političke i društvene potrese 20. stoljeća.

Politički je put započeo kao aktivni sudionik antifašističke borbe, a kasnije je postao visokorangirani dužnosnik OZNA-e, da bi desetljećima kasnije postao jedan od ključnih utemeljitelja moderne Hrvatske.

Uz Franju Tuđmana sudjelovao je u osnivanju HDZ-a i služio kao drugi predsjednik Vlade RH, no njihov dramatični politički razlaz 1994. godine ostao je zabilježen kao jedan od najintrigantnijih trenutaka rane hrvatske demokracije.