Kao da je bilo jučer: Držali smo smo se skupa, a nismo smjeli. Zemlja se tresla, cigle su padale...

Današnji datum, 22. ožujka, ostaje duboko urezan u kolektivnu svijest građana Zagreba. Točno je šest godina prošlo od nedjeljnog jutra u 6.24, kada je grad pogodio razoran potres magnitude 5.5 po Richteru, ostavljajući iza sebe razrušenu gradsku jezgru i trajno promijenjenu svakodnevicu.

Podsjetimo, epicentar je bio u Markuševcu, a snažno podrhtavanje u samo deset sekundi prouzročilo je štetu na više od 26.000 građevina. Najteže je stradala povijesna jezgra grada, Gornji i Donji grad, ali i brojna naselja u podsljemenskoj zoni koja su se našla na samom udaru.

Osim goleme materijalne štete, koja je procijenjena na nevjerojatnih 11,5 milijardi eura, potres je uzeo i jedan mladi život. Preminula je Anamarija Carević (15) iz Đorđićeve ulice u centru grada. Na nju su se urušili komadi dimnjaka dok je spavala. Hitna ju je odvezla u bolnicu, no preminula je drugi dan. Ozljede su bile preteške.