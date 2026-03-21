Tribine pune ljepote, glamura i poznatih lica: Evo tko je bio na utakmici na Hrvatska - Švicarska

U drugoj prijateljskoj utakmici muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švicarske, odigranoj u subotu u Osijeku, nije bilo pobjednika, a konačan rezultat dvoboja u dvorani Gradski vrt je bio 35-35.

Za razliku od zadarskog dvoboja, izabranici Dagura Sigurdssona u Osijeku nisu uspjeli doći do značajnije prednosti. Na poluvremenu je ona bila minimalnih 17-16, a najvećih +3 (19-16) je bilo u 32. minuti.

Švicarci su u 57. minuti čak došli do prednosti (32-33), ali je Hrvatska golom Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja povela 35-34. Ipak, u zadnjoj sekundi dvoboja je Manuel Zehnder šutom s vanjske pozicije spriječio da Švicarci još jednom budu poraženi od aktualnih svjetskih doprvaka i brončanih s europskog prvenstva.

Na tribina se moglo vidjeti puno ljudi, prije svega iz Slavonije, ali i cijele Hrvatske...